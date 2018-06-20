«بلدية أبوظبي» تخفض رسوم تراخيص مظلات السيارات

أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي عن تخفيضها رسوم تراخيص المظلات الجديدة الخاصة بالسيارات خارج حدود القسائم السكنية ورسوم تجديدها، فبعد أن كانت رسوم إصدار تصريح إقامة مظلة سيارة 2000 درهم أصبح بعد التخفيض 1000 درهم فقط، وكانت رسوم التجديد السنوي للمظلة الواحدة 500 درهم فأصبح بعد التخفيض 200 درهم.

وأمهلت البلدية جميع المخالفين حاليا من غير المرخصين ستة شهور لتوفيق وتعديل أوضاعهم، ودعتهم لتقديم طلباتهم للحصول على التراخيص حفاظا على سلامتهم وسلامة المارة ومرتادي المناطق السكنية، بعد أن كانت المهلة مدتها شهر. وأكدت البلدية أن القرارات التي اتخذتها مؤخرا تعكس اهتمام القيادة الحكيمة وحرصها على إسعاد المجتمع وتحقيق تطلعاته وحياته الكريمة.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع القاطنين والمقيمين سرعة تعديل الأوضاع حسب النظم والإجراءات المتبعة خلال مهلة الإعفاء. وتجديد ترخيص مظلات السيارات الواقعة خارج حدود القسيمة السكنية المخصصة لهم، وتسوية أوضاعها من خلال استخراج التراخيص اللازمة، ومشاركتهم جهود البلدية للحفاظ على سلامة القاطنين والمقيمين والمظهر الجمالي والحضاري لأبوظبي.

وتسعى البلدية من خلال إلزام المواطنين والمقيمين بترخيص مظلات السيارات إلى تحقيق الأمن والسلامة لأفراد المجتمع، حيث إن تركيب المظلات وفقاً لشروط ومعايير مخالفة للشروط التي تنص عليها القوانين يعرض السكان إلى الضرر، كما أن ترخيص المظلات يضمن تحقيق الانسيابية المطلوبة في الطرق وتنظيم المظهر العام للمدينة.

كما تحرص البلدية إلى أن تكون المظلات متناسقة مع معايير المظهر العام وجمالية المدن والطرق والحرص على عدم إعاقة المظلات لحركة سيارات الإطفاء والإسعاف وسيارات الخدمات العامة.

وحول اشتراطات تركيب المظلات أوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنه وفقاً لأحكام القرار الإداري رقم (5) لسنة 2006 لا يـجــوز إقـامة مظلات الشمس المخصصة للسيارات خارج حـدود القسائم السكنية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البلدية، مع ضرورة الالتزام بالمعايير المطلوبة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أن تكون المواد المستخدمة للمظلات مواد خفيفة وقوية تتحمل العوامل الجوية، وتصاميمها تعكس الوجه الحضاري للأحياء السكنية في المدينة، والالتزام بتنظيف وصيانة المظلات دورياً، وأن يقتصر استخدامها كموقف للسيارات فقط، بالإضافة إلى الحرص على ألا تشكل عائقاً لحركة السيارات والمشاة، وأن يتم إزالة المظلة في حال طلبت البلدية ذلك من المالك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو في حال مخالفة الاشتراطات، أو عند تعارضها مع خطوط الخدمات المستقبلية والمشاريع التطويرية والإنشائية ومشاريع البنية التحتية في المدينة.

وأشارت البلدية إلى أنه بإمكان الملاك تجديد الترخيص أو استخراج التراخيص اللازمة من خلال تطبيق النافذة الموحدة أو الموقع الإلكتروني لحكومة أبوظبي الرقمية عبر خدمة (رخصة إنشاء مظلة سيارات خارج حدود القسيمة)، والتي تمكنهم من التقدم بطلب الحصول على ترخيص لإنشاء مظلة سيارات خارج حدود القسيمة مرفقاً بالمستندات المطلوبة، كما يتوجب تحديد عدد المواقف (المظلات) المطلوبة عند التقدم بطلب استخراج الترخيص.

وتدعو البلدية أفراد المجتمع إلى التجاوب معها للحد من المظلات غير المرخصة والمشوهة للمظهر العام، وذلك تجنباً لتعرضهم إلى تحرير مخالفات تنفيذا لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي حسب النظم حفاظاً على المظهر العام وسلامة المارة والتي تصل إلى 50 ألف درهم قيمة المخالفة لأحكام هذا القانون.

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