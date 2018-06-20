سامسونج تعمل على إطلاق الإصدار الثاني من Chromebook Plus

قامت شركة سامسونج بالعمل على إطلاق الإصدار الثاني من Samsung Chromebook Plus، و المزود بتقنية القلم، تمامًا مثل سابقه، و الذي تم تسعيره بسعر 499.99 دولارًا أمريكي أو أكثر.

و تم تزويد الحاسب بشاشة تبلغ 12.2 بوصة و التي تعمل بتقنية اللمس و بدقة Full HD كما تم تزويد الحاسب بمعالج Intel® Celeron (3965Y)، و بكاميرتين ، و ببطارية تدوم طويلا من حيث زمن تشغيل الحاسب اعتمادا على البطارية.

و لا يمكنك فصل الشاشة من قاعدة لوحة المفاتيح، إلا أن جهاز Chromebook Plus (الإصدار الثاني) عبارة عن جهاز حاسب قابل للتحويل يتألف من جهازين حيث يمكن تحويل الحاسب المحمول إلى وضع الجهاز اللوحي. كما أنه ليس سميكًا جدًا، و يقل وزنه عن ثلاثة أرطال، على الرغم من أن جسم الحاسب تم تصميمه ليدمج بين البلاستيك و الزجاج و الألمنيوم.

كما تم تصميم لوحة المفاتيح لتحمل انسكاب السوائل و التي تصل إلى 60cc، كما تم تصميم حواف الحاسب المستديرة لتقدم للمستخدمين قبضة مريحة سواء كنت تستخدم الجهاز كحاسب محمول أو كجهاز لوحي. كما تم تزويد الحاسب ب4096 مستوى من حساسية الضغط و بتقنية التعرف على الإمالة، بالإضافة إلى تقنية القلم بدون بطارية و الذي يشبه إلى حد كبير قلم S Pen الخاص بـ Note 8.

و يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل و كاميرا أمامية بدقة 1 ميجا بيكسل المزودة بضبط تلقائي للصورة، و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، و منفذ لدعم microSD، و منافذ USB-C، و USB 3.0، و منفذ لسماعة رأس 3.5 ملم.

و سوف يكون الجهاز متاح للبيع في الولايات المتحدة في 24 يونيو في Best Buy.

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