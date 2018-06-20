100 ألف درهم حصيلة متسول العيد في دبي

ضبطت شرطة دبي آسيوياً أطلق عليه «متسول العيد»وبحوزته 100 ألف درهم ومبالغ نقدية بعملات أخرى يخفيها في أرجل اصطناعية، وذلك في إطار حملة «كافح التسول» التي أطلقتها شرطة دبي بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية في الإمارة.

وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي ان حملة كافح التسول التي انتهت يوم الاحد الماضي نجحت في ضبط 243 متسولا ومتسولة من جنسيات مختلفة من بينهم 136 رجلا و107 اناث، منهم 195 قدموا إلى الدولة بتأشيرات زيارة بعضهم بصفة رجال أعمال و48 حملوا اقامات سارية.

لافتاً إلى أنه تم ضبط آسيوي في الستينات في أول أيام عيد الفطر وقت صلاة الظهر من قبل إحدى الدوريات كان يتسول مستغلاً أرجل اصطناعية في أحد أحياء منطقة القوز وعثر بحوزته في بداية الأمر على 25 درهماً، وبتفتيشه عثر داخل الأرجل الاصطناعية على 45 ألف درهم.

ومبالغ بعملات أخرى بلغت مجموعها 100 ألف درهم، وتبين أن الشخص قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة منذ شهر واحد فقط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإبلاغ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للاستعلام عن الشركة التي استقدمته.

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