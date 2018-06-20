البحرين: مقترح نيابي بـ 100 لتر بنزين مجاناً شهرياً لكل مواطن

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مقترح منح 100 لتر بنزين شهرياً مجاناً لكل مواطن بحريني يحمل رخصة قيادة صالحة بهدف دعم المواطن ومساعدته على تحمل ومواجهة الأعباء المالية المترتبة على زيادة سعر لتر البنزين، حسبما أشارت إليه صحيفة الوطن البحرينية.

ويبحث مجلس النواب في جلسته القادمه الاقتراح المقدّم من النائب نبيل البلوشي والذي أحاله أحمد الملا رئيس النواب إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وقد تم تعديل المقترح ليشمل أصحاب رخصات القيادة الصالحة بعد أن كان مطلقاً لكل مواطن سواءاً يحمل رخصة قيادة أم لا.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات