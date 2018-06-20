طيران الإمارات تشغّل العملاقة إلى مسقط لمرة واحدة يوليو المقبل

احتفالاً بمرور 25 عاماً على بدء عملياتها إلى سلطنة عمان، أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تشغيل طائرتها الإيرباص A380 في رحلة لمرة واحدة إلى مسقط وذلك يوم 1 يوليو (تموز) المقبل. وسوف يشكل وصول هذه الطائرة، التي تعد جوهرة تاج أسطول طيران الإمارات وتستوعب أكثر من 500 راكب، تأكيداً على قدرة مطار مسقط الجديد، الذي افتتح في مارس (آذار) الماضي، على استقبال الطائرات العملاقة A380 ذات الطابقين.

وسوف تخدم طائرة الإمارات A380 الرحلة “ئي كيه 862” والرحلة “ئي كيه 863″، حيث ستقلع من مطار دبي الدولي في الساعة 8:25 صباحاً وتصل إلى مسقط في الساعة 9:35 صباحاً. في حين تغادر رحلة العودة مطار مسقط الدولي في الساعة 12:05 ظهراً وتصل إلى دبي في الساعة 1:10 بعد الظهر.

وقال خالد بالجافلة، نائب رئيس طيران الإمارات العمليات التجارية لدولة الإمارات وسلطنة عمان: “نحن فخورون بتشغيل أول رحلة منتظمة بطائرة A380 إلى مسقط في الوقت الذي نحتفل بمرور 25 عاماً على بدء خدماتنا إلى سلطنة عمان الشقيقة”.

وأكد بالجافلة على أهمية سوق سلطنة عمان بالنسبة لطيران الإمارات والتزام الناقلة القوي نحوها. وأضاف بقوله: “نتطلع إلى عرض المنتجات المبتكرة والتجهيزات الفريدة لهذه الطائرة أمام شركائنا التجاريين وممثلي صناعة السفر ووسائل الإعلام في سلطنة عمان”.

من جانبه، أعرب ديفيد ويلسون، رئيس العمليات في مطار مسقط الدولي عن تقديره لإعلان طيران الإمارات القيام بهذه الخطوة التاريخية بتشغيل أول رحلة منتظمة بطائرة A380 إلى سلطنة عمان. وقال: “يشكل وصول هذه الطائرة العملاقة مبادرةً قيّمةّ ستلقي الضوء على مطارنا الدولي الجديد، كما نتطلع أيضاً إلى تأكيد التزامنا طويل الأمد نحو طيران الإمارات”.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت أول خدمة لها إلى مسقط في عام 1993 بمعدل أربع رحلات في الأسبوع باستخدام طائرة من طراز بوينج 777-200، ونقلت على هذا الخط منذ ذلك الحين أكثر من 4.3 ملايين راكب. واليوم تشغل طيران الإمارات ثلاث رحلات يومياً بين دبي ومسقط بطائرات البوينج 777-300ER، وتوفر للمسافرين من السلطنة متابعة رحلاتهم بسهولة ويسر إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة.

وسوف تكون طائرة الإمارات A380 التي ستخدم رحلة مسقط بتوزيع الدرجات الثلاث، حيث توفر 429 مقعداً مريحاً مع مساحات رحبة بين الصفوف في الدرجة السياحية، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال، و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى. ويستمتع ركاب الطائرة A380 في جميع الدرجات بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الذي يوفر نحو 3500 قناة حسب الطلب، بما في ذلك تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية العربية، ومتابعة أحدث تطورات الأخبار العالمية والبرامج الرياضية عبر قنوات البث التلفزيوني الحي، بالإضافة إلى خدمة الانترنت اللاسلكي Wi-Fi مجاناً لأول 20 ميغابايت.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغّل في العالم لطائرات A380، حيث يضم أسطولها حالياً 103 طائرات من هذا الطراز تخدم نحو 50 وجهة ضمن شبكة خطوطها العالمية التي تغطي اليوم ما يزيد على 160 محطة في 85 دولة عبر قارات العالم الست. ولدى الناقلة طلبيات مؤكدة لشراء 59 طائرة أخرى من الطراز ذاته.

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