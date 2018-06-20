الإمارات تؤكد حرصها على التعامل مع آليات مجلس حقوق الإنسان بصدق وشفافية

أكدت دولة الإمارات حرصها على التعامل مع آليات مجلس حقوق الإنسان بصدق وشفافية في إطار الاحترام المتبادل والحوار البناء والتعاون المثمر للجانبين.. مشددة على أهمية عالمية حقوق الإنسان فهي لديها قناعة راسخة بأن هناك حقوقا مشتركة بين جميع البشر مهما كان لونهم أو جنسهم أو عرقهم لا يمكن التخلي عنها أو التفاوض بشأنها طالما أن هناك توافقا واسعا لدى جميع الدول على مفهوم هذه العالمية.

وتقدم سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف – خلال إلقائه كلمة الدولة أمام الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف

في إطار النقاش العام بشأن الإحاطة الشفوية لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان – بالشكر والتقدير إلى زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على الإحاطة القيمة للأنشطة التي اضطلع بها مكتبه خلال السنة الماضية.

وذكر سعادته أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 – والذي شارك في إعداده الفرنسي روني كاسن واللبناني شارل حبيب مالك وبان تشون نشنغ من الصين وغيرهم – كان يحمل قيما عالمية نبيلة تطور بعضها إلى مبادئ حميدة ساهمت في إحداث تطور ملحوظ لحقوق الإنسان خدمة للإنسانية بينما شهدت مبادئ أخرى انحرافا تدريجيا أفرزت مفاهيم غريبة بالنسبة للعديد من المجتمعات بسبب تعارض تلك المفاهيم مع النسيج الاجتماعي والثقافي والاعتقادي لمختلف المجتمعات على اختلاف أعراقها.

أما على المستوى السياسي فقد شدد سعادته على أن بعضا من مبادئ إعلان 1948 تحول إلى وسائل ضغط في العلاقات الخارجية من خلال توظيف حقوق الإنسان لأغراض سياسة واعتبارها جزءا من ديبلوماسيتها الخارجية وهذا الانحراف لم ينص عليه إعلان 1948.

وفيما يتعلق بعمل وأداء مختلف آليات مجلس حقوق الإنسان والتي دعا المفوض السامي إلى دعمها والتعاون معها .. أكد سعادة الزعابي أن دولة الإمارات تقدر وتثمن عمل تلك الآليات والتي بدونها تبقى حقوق الإنسان حبرا على ورق .. مشيرا إلى حرص الإمارات وسعيها الدائم على التعامل مع تلك الآليات بصدق وشفافية في إطار الاحترام المتبادل والحوار البناء والتعاون المثمر للجانبين.

وعبر عن الأسف الشديد لخروج العديد من هذه الآليات عن إطار ولاياتها وما ترتب عن هذا الانحراف من آثار سلبية على فعالية عمل وأداء المجلس من جهة فضلا عن عدم الاستفادة من المساعدة التقنية والخبرة والاستشارة التي تتوفر عليها تلك الآليات.

وتقدم سعادة السفير الزعابي – بمناسبة قرب انتهاء ولاية المفوض السامي زيد رعد الحسين – باسم دولة الإمارات بالشكر والتقدير للمفوض السامي على ما بذله من جهد في دعم منظومة حقوق الإنسان بالرغم من صعوبة المهمة وتنوع التحديات .. متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه القادمة.

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