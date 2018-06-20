طيران الإمارات تطلق عروضاً سعرية إلى 60 وجهة

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة للعملاء الذين لم يقوموا بالحجز بعد إلى 60 وجهة ضمن شبكة خطوطها العالمية. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 5 يوليو (تموز) المقبل على أن يتم السفر حتى 31 مارس (آذار) 2019.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى لندن من 2125 درهماً، وإلى بانكوك ابتداءً من 2295 درهماً، وإلى مومباي من 6435 درهماً، وإلى نيوارك من 3975 درهماً.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 12435 درهماً إلى لندن، وإلى بانكوك ابتداءً من 9065 درهماً، وإلى مومباي من 3065 درهماً، وإلى أوكلاند من 16395 درهماً، وإلى نيوارك من 16775 درهماً.

وقد طور برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين الفوائد العائلية من خلال برنامج “عائلتي My Family” الجديد، الذي يوفر أمام أفراد العائلة الواحدة الأعضاء الفرصة لتجميع 100% من أميالهم التي يكسبونها مقابل الرحلات الجوية في حساب واحد، ما يعني إمكانية استبدال الأميال بصورة أسرع من ذي قبل.

وتتيح طيران الإمارات للعملاء اليوم إمكانية إنهاء إجراءات سفرهم من المنزل أينما كانوا في دبي. ويستفيد من الخدمة جميع المسافرين على رحلاتها أياً تكن درجة سفرهم.

ويستمتع المسافرون بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر نحو 3500 قناة مرئية ومسموعة، بالإضافة إلى أشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات