مستشفى راشد يبدأ باستخدام تقنية متطورة لعلاج مشاكل الإمساك

بدأ مستشفى راشد باستخدام تقنية جديدة لعلاج مشاكل الإمساك وسلس البراز تقوم على مبدأ التحفيز الكهربائي للعصب العجزي من خلال زراعة جهاز صغير تحت الجلد، ليكون بذلك أول مؤسسة صحية على مستوى امارة دبي تقوم باستخدام هذه التقنية المتطورة.

وقام فريق من الجراحين المتخصصين في جراحة المستقيم والشرج بمستشفى راشد بعلاج أول حالة مرضية باستخدام هذه التقنية ( إنترستيم ) من خلال زراعة جهاز طبي صغير في الجسم يقوم بإرسال نبضات كهربائية خفيفة الى الأعصاب المسؤولة عن عمل المستقيم وعضلات الشرج والموجودة في أسفل الظهر، والتي تساعد في استعادة النشاط العصبي الطبيعي للمستقيم والشرج للقيام بوظيفتهم بالشكل الطبيعي، حيث يعتبر هذا الأسلوب العلاجي من أحدث الطرق المتطورة لعلاج اعتلالات التغوط.

واكد الدكتور لبيب العزيبي استشاري جراحة القولون والمستقيم بمستشفى راشد على أهمية استخدام هذه التقنية العلاجية بعد حصولها على الموافقات والاعترافات الدولية من مختلف المؤسسات والجمعيات العالمية، مشيرا الى دور وفعالية هذه التقنية في الحد من الأعراض التي يعاني منها الأشخاص المصابون بالسلس البرازي أو الإمساك من خلال القيام باستعادة النشاط العصبي الذي يساعد المريض في التحكم في قضاء حاجته و أستعاده نمط حياته الطبيعي .

وأوضح الدكتور العزيبي الاستخدامات المتعددة لهذه التقنية في علاج بعض حالات اعتلال التغوط كضعف عضلات الشرج القابضة التي تؤدي الى سلس البراز، وبعض حالات صعوبة التغوط، وبعض حالات اللام الحوض ، وعلاج حالات المثانة المرضية كالسلس البولي، واعتلال التبول والمثانة العصبية، واحتباس البول وغيرها .

وقال ان درجة الاستجابة والتحسن تختلف من مريض الى آخر، ولكن معظم الدراسات تفيد بأن أكثر من 50% من الحالات تنتقل من مرحلة تقييم الأعصاب الى المرحلة الدائمة بسبب وجود تحسن ملحوظ، و أن نسبة التحسن في درجة الاستفادة بشكل عام تتراوح بين 75%-100% لدى المرضى الذين استخدموا الجهاز الدائم.

وأوضح الدكتور العزيبي ان العلاج بهذه التقنية يتم من خلال تقييم العصب وهي مرحلة مؤقتة لمعرفة فعالية العلاج ودرجة استجابة الأعصاب له، حيث يتم ادخال سلك رفيع جدا بالقرب من الأعصاب الموجودة في أسفل الظهر والتي تتحكم بالمستقيم وعضلات الشرج ، ثم يتم توصيل هذا السلك بجهاز تحفيز خارجي، مشيرا الى ان فترة هذه المرحلة تستمر اسبوعين، وعند انتهائها يقوم الطبيب بتقييم الحالة المرضية وتقدير درجة الاستفادة من العلاج، وفي حالة الاستفادة يتم الانتقال للمرحلة الثانية (المرحلة الدائمة) والتي يتم خلالها استبدال جهاز التحفيز الخارجي بجهاز التحفيز العصبي الدائم الصغير وزراعته تحت الجلد في أعلى الفخذ من خلال جرح صغير ومن ثم يقوم الطبيب ببرمجة معلومات التحفيز التي كانت اثناء مرحلة التقييم بواسطة المبرمج الخاص به، حيث يكون لكل مريض مبرمج خاص بحجم جهاز الهاتف النقال الصغير يحمله معه، ليتمكن من تغيير بعض الاعدادات بنفسه مثل زيادة او تقليل قوة النبضات، او ايقاف واعادة تشغيل الجهاز حسب حاجته.

وقال ان جهاز التحفيز العصبي المزروع يعمل لفترة زمنية قد تصل الى 10 سنوات، حسب طريقه ومدة الاستخدام ، بعدها تفرغ بطارية الجهاز وتحتاج الى تغيير من خلال عملية صغرى.

وأشار الدكتور العزيبي الى ان مشكله سلس البراز و الإمساك تعد من المشكلات التي يعاني منها عدد كبير من المرضى بسبب تأثر الأعصاب المسؤولة عن حركه الأمعاء بالإضافة الى عوامل أخرى، مما يؤثر سلبا على صحه الشخص المصاب و نمط حياته وقد تتحول الأنشطة اليومية البسيطة الى تحد، يصعب معها ممارسة الحياة الطبيعية ، وقد يضطر المريض الى الامتناع عن ممارسة هواياته والتوقف عن العمل ويشعر انه مقيدا خوفا من التسرب او الحاجة الى بقائه قريبا من الحمام في معظم الوقت.

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