“التربية” : خلل فني أصاب برنامج الاختبارات الالكترونية اليوم وتم التعامل معه

بواسطة / بتاريخ 2018-06-20 في 2:20 م /
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أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها اليوم عبر حسابها الرسمي في تويتر، حدوث خلل أصاب برنامج الاختبارات الالكترونية اليوم المخصص لطلبة الصفوف 5،8،9،10,11.

وأوضحت الوزارة أنها تجاوزت إشكالية الخلل الفني الذي أصاب برنامج الاختبارات الالكترونية والذي تتولى الاشراف عليه إحدى الشركات المتخصصة، حيث جرى تقديم الاختبارات من قبل الطلبة ورقياً بشكل طبيعي ووفقا لما هو مخطط.

وشددت الوزارة على حرصها والتزامها بسير الاختبارات المدرسية بشكل سلس، وأن الخلل الفني الذي حصل في بعض المدارس لم يشكل عائقا من تقديم الطلبة للاختبارات، حيث تكون الوزارة على أتم الاستعداد والجهوزية عبر وضع بدائل أخرى طارئة في هكذا حالات بما يكفل استقرار الوضع تحقيقا لمصلحة الطلبة.

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