700 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 15 مليون في “البرشاء”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 700 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 296 مبايعة بقيمة 372 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضى بقيمة 69 مليون درهم و 280 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 303 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة الثنيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة المزهر الثانيه.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وثالثة فى ند حصة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 10 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة القوز الرابعه و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا.

و قد تصدرت منطقة القوز الرابعه المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 119 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها27 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وثالثة فى الخليج التجارى بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 328 مليون درهم منها 18 رهونات أراضى بقيمة 232 مليون درهم و 36 رهونات فلل وشقق بقيمة 96 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 109 مليون درهم وأخرى فى منطقة المركاض بقيمة 60 مليون درهم.

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