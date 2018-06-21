الطقس اليوم صحو بوجه عام مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

بواسطة / بتاريخ 2018-06-21 في 7:00 ص /
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حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 21/ 06 /2018إلى الساعة 0800 يوم 22 / 06 / 2018

صحو وحار نهاراً بوجه عام وغائم جزئي أحياناً مع ظهور بعض السحب شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط احياناً على البحر. وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً، وقد يتشكل الضباب او الضباب الخفيف.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 15 – 25/32 كم/ساعة بوجه عام على اليابسة، وتكون شمالية غربية /30 – 42 كم/ساعة على البحر .

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو بوجه عام ومغبر احياناً، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط احياناً خاصة على البحر. وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً وقد يتشكل الضباب او الضباب الخفيف، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

 

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