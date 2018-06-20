سؤال عن «التزاوج» في امتحان الصف السابع يثير الغضب

أثار سؤال اختيار من متعدد، في امتحان نهاية العام الدراسي الجاري للصف السابع بمادة العلوم، غضب أولياء أمور الطلبة، بسبب صيغته التي اعتبروها أنها خادشة للحياء.

وكان نص السؤال في ورقة الامتحان “تدحرج ذئب على ظهره كاشفاً عن بطنه أمام شركاء التزاوج المحتملين داخل القطيع.. أي سلوك يبين ذلك ؟”، مطالباً الطلبة باختيار الإجابة الصحيحة من بين أربع إجابات هي (العدائية – المغازلة – الهيمنة – الخضوع).

وقال أولياء أمور الطلبة: لا نفهم السبب وراء طرح مثل هذا السؤال في امتحان لطلبة في الثانية عشر من عمرهم، وما الهدف منه، إذ لم نعهد هذا النوع من الاسئلة بمدارسنا من قبل”، متسائلين: “ما المعلومة الإضافية التي سيحصل عليها الطالب أو الطالبة من التعرف على أن ذئب تدحرج على ظهره وكشف عن بطنه أمام شركاء التزاوج المحتملين؟، فماذا كان يهدف وراء سلوكه هذا؟”.

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