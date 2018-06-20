المتحف البريطاني يطلق اسم الشيخ زايد على قاعة تاريخ الزراعة في أوروبا والشرق الأوسط

أطلق المتحف البريطاني اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على قاعة أوروبا والشرق الأوسط، لتصبح “قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأوروبا والشرق الأوسط”، وذلك بعد الاتفاقية التي أبرمتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع المتحف، وذلك تقديراً لجهود الوالد المؤسس في دعم التنوع الزراعي في الدولة وتحويله الصحاري إلى أنظمة تنتج محاصيل زراعية.

وجرى توقيع الاتفاقية اليوم في احتفالية خاصة أقيمت في مقر المتحف البريطاني في لندن بالمملكة المتحدة، حيث وقع الاتفاقية كل من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهارتوج فيشر، مدير المتحف البريطاني، بحضور سعادة سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعادة سليمان حامد المزروعي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، والسير ريتشارد لامبرت، رئيس مجلس أمناء المتحف البريطاني.

وتنص الاتفاقية على إعادة تسمية القاعة باسم “قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأوروبا والشرق الأوسط”، حيث تسرد القاعة تاريخ تطور الزراعة عبر العالم وما نتج عنها من نمو اجتماعي وثقافي واقتصادي وحضاري مهد إلى تشكيل العالم الحديث كما نعرفه اليوم. كما تتوج الاتفاقية تاريخ التعاون الطويل بين المؤسستين العريقتين في المجالات الثقافية والفنية والسياحية.

وقال معالي محمد بن خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “في هذا العام، عام زايد، يحتفي شعب الإمارات بإرث الوالد المؤسس، ويفتخر أبناء الإمارات بالإرث الحضاري الذي تركه لنا، وتقديراً منا لرؤيته الحكيمة في تأسيس الدولة وبناء نهضتها، وتكريماً لمهمته السامية في إقامة جسور التواصل بين الدول في جميع أصقاع المعمورة، اتفقنا مع المتحف البريطاني على تسمية إحدى أكبر القاعات بإسمه، وهي القاعة التي تستكشف تاريخ وإرث الشرق الأوسط في الزراعة، وتأثيرها غير المتناهي على العالم. ويأتي اختيارنا لهذه القاعة ضمن الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي أدّاه الشيخ زايد في الحفاظ على الممارسات الزراعية والثقافة المرتبطة بها والتي أدت إلى تنمية المجتمعات وساهمت في ازدهارها. كما أننا سعداء بتعزيز السجل الحافل من التعاون المؤسسي مع المتحف البريطاني في إطار رسالة دائرتنا الرامية إلى إقامة شراكات وثيقة مع المؤسسات الرائدة في العالم ككل.”

وبدوره، قال هارتوج فيشر، مدير المتحف البريطاني: “إنه لشرف كبير أن تختار دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إعادة تسمية القاعة باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. ونؤكد أنّ المتحف البريطاني يقوم على مد جسور الحوار والترابط بين ثقافات العالم، وهذا ما تسعى القاعة بدورها إلى إظهارها من خلال تسليط الضوء على استكشاف تطور الزراعة في الشرق الأوسط وتأثيرها على أوروبا، ومن ثم على العالم. كما وتعكس هذه الاتفاقية علاقات التعاون المتميزة التي تربط المتحف البريطاني مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبخاصة أنها تأتي في عام مميز وهام بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو “عام زايد””.

وتأتي إعادة تسمية القاعة باسم “معرض الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأوروبا والشرق الأوسط” عرفاناً بالالتزام الذي قضى الشيخ زايد حياته سعياً لتحقيقه وهو الحفاظ على التراث والثقافة. فالشيخ زايد كان صاحب الفضل الأول في بدء التنقيب عن الآثار في دولة الإمارات قبل نحو 50 عاماً. فضلاً عن ذلك كان مسؤولاً عن تأسيس متحف العين، المتحف الأول في دولة الإمارات وذلك بالتزامن مع تأسيس الاتحاد. ولقناعته الراسخة بأهمية إقامة جسور الحوار الثقافي بين دول وحكومات العالم، وحرص المغفور له الشيخ زايد بتوطيد علاقات ثقافيةً راسخة مع العديد من الدول حول العالم. ومن ناحية أخرى، تم تخصيص ركن خاص في “قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأوروبا والشرق الأوسط” في المتحف البريطاني لاستكشاف تطور الزراعة في الحقبة التاريخية التي تمتد ما بين عام 10,000 إلى عام 8,00 قبل الميلاد”.

تأتي الاتفاقية استكمالاً للسجل الحافل من التعاون بين المتحف البريطاني ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والذي بدأ عام 2009 عندما عملت المؤسستان على تطوير متحف زايد الوطني الذي يعد محور المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، إذ قام المتحف البريطاني بتقديم كل سبل الدعم الممكنة للمشروع بدايةً من المساعدة في جمع مقتنيات المتحف وصولاً إلى تدريب الكوادر. وفضلاً عن إعادة تسمية المعرض باسم “معرض الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأوروبا والشرق الأوسط”، تنصّ الاتفاقية على إبرام اتفاقية إعارة تقتضي بعرض مقتنيات مهمةمن مجموعة مقتنيات المتحف البريطاني في صالات عرض متحف زايد الوطني عند افتتاحه. حيث ستعرض المقتنيات المعارة مع مجموعة متحف زايد الوطني وضمن سياق سرده المتحفي.

يذكر أن متحف زايد الوطني سيصبح المتحف الأبرز في الدولة وصرحاً حضارياً آخراً يضاف إلى إنجازات الدولة. ويسرد المتحف قصة تأسيس دولة الإمارات من خلال استعراض سيرة الشيخ زايد وحياته وإنجازاته ودوره المحوري في توحيد الدولة، فضلاً عن تسليط الضوء على تاريخ أرض الإمارات وصلاتها وأهميتها بالنسبة إلى دول العالم في مختلف العصور التاريخية. ويعد متحف زايد الوطني مشروع ثقافي غير مسبوق في تاريخ الدولة من حيث حجمه ونطاقه. وسيقوم المتحف مع المعالم المجاورة له في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات مثل متحف اللوفر أبوظبي ومتحف جوجنهايم أبوظبي بتقديم تجربةٍ ثقافيةٍ أصيلة لا مثيل لها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع المتحف البريطاني إذ كان بينهما تعاونٌ في العديد من المعارض مثل معرض “روائع بلاد الرافدين” عام 2011، ومعرض “100 قطعة فنية تحكي تاريخ العالم” عام 2014.

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