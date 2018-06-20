تخفيضات لمدة 12 ساعة في مراكز تسوق ماجد الفطيم

مع اقتراب موعد الدورة الحادية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن تفاصيل فعالية تخفيضات لمدة 12 ساعة، والتي ستنطلق في اليوم الأول من الحدث في 22 يونيو، وذلك ابتداءً من الساعة 12 ظهراً حتى منتصف الليل في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم المتواجدة في شتى أنحاء دبي وهي: مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة.

وسيقدم أكثر من 200 متجر متواجدة في تلك المراكز خلال الفعالية تخفيضات إضافية تتراوح ما بين 25٪ حتى 90٪، بالإضافة إلى منح هدايا وجوائز حصرية، إلى فرصة الاستمتاع بالعروض والفعاليات الترفيهية.

وسيحظى زوار المراكز المشاركة في الفعالية في اليوم الافتتاحي لمفاجآت صيف دبي على منتجات بأسعار مخفضة على أبرز العلامات التجارية العالمية والمحلية والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: جيس، نيولوك، كارن ميلان، جيانفرانكو فيري، أمريكان إيجل أوتفيترز، سبلاش، جاك اند جونز، فورإيفر 21، جيوردانو، ساكور براذرز، سوبر دراي.

ولإضافة المزيد من التشويق خلال الحدث الصيفي المهم، يستطيع الزوّار والمتسوقون المشاركة في السحب الكبير للفوز بجائزة مُذهلة تبلغ 50 ألف درهم ليتم انفاقها في مراكز تسوق ماجد الفطيم خلال مفاجآت صيف دبي، وذلك عند إنفاق 300 درهم في أي من تلك المراكز المشاركة. كما سيتم إعلان اسم الفائز يوم السبت 23 يونيو عند منتصف الليل في مول الإمارات.

أما في سيتي سنتر ديرة، سيتحصل أول 200 متسوق أنفق على الأقل 300 درهم خلال 12 ساعة تسوق حصرية، على بطاقة هديتي تبلغ قيمتها 50 درهما.

وتضم قائمة مراكز التسوق المشاركة: مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر معيصم، سيتي سنتر البرشاء، سيتي سنتر الشندغة.

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