تعيين جلال القادري مدربا لفريق الإمارات

تعاقد نادي الإمارات، رسمياً مع المدرب التونسي جلال القادري، لقيادة الفريق الأول بالنادي في الموسم الجديد.

ويخلف القادري، المدرب السوري نزار محروس، الذي نجح في إبقاء الفريق بدوري الخليج العربي للمحترفين، بعد اجتيازه ملحق الصعود.

ومن المقرر أن تجتمع إدارة شركة الإمارات لكرة القدم، مع المدرب خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على اللاعبين الأجانب الأربعة الذين سيدعمون صفوف الفريق.

ويتجمع فريق الإمارات في يوليو/تموز المقبل، استعداداً للموسم القادم، والذي يسعى خلاله للبقاء ضمن دوري الخليج العربي للمحترفين، وتجنب السقوط في دوامة الهبوط التي عانى منها النادي في الموسميين الأخيرين.

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