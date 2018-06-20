رينارد: هدف رونالدو غير شرعي ولنا ركلة جزاء لم تحتسب

أبدى هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي، سعادته بالأداء الذي قدمه لاعبو فريقه أمام البرتغال، رغم الهزيمة 0-1، وتوديع كأس العالم 2018، مشككا في صحة الهدف الذي سجله كريستيانو رونالدو.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، “سعيد بأداء لاعبي فريقي خلال المباراة، أشعر بالفخر، أنا محظوظ لتدريب هذه المجموعة من اللاعبين، لا أشعر بخيبة أمل، كانت هناك أمور خارجة عن السيطرة خلال اللقاء”.

وأضاف رينارد “أنا متأكد أن الشعب المغربي فخور بما قدمناه، بدأت مع هذا الفريق وهو في المركز 81 في التصنيف العالمي، ونحن الآن في المركز 41، صحيح أننا لم نحقق المطلوب، لكن الأداء رائع”.

وتابع المدرب الفائز بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين “كانت هناك عدة فرص للتهديف، لكن لا نلوم أحدا، هذا هو حال كرة القدم، تحلينا بالجرأة، وتحملنا الكثير من المخاطر، جازفنا في بعض الأحيان، وشعرنا أننا في الدار البيضاء، وليس روسيا”.

وحول حالة نور الدين مرابط بعد الإصابة التي تعرض لها، قال رينارد “هو لاعب محارب، قام بربط رأسه في بداية اللقاء وأزاله في وسط المباراة، لست طبيبا للحكم على حالته، الأطباء سيحللون التقارير الطبية وسيحددون موقفه من المشاركة”.

وبشأن تعليقه على عدم اختيار مرابط رجلا للمباراة، رد المدرب الفرنسي “لست هنا لكي أعقّب على من يتم اختياره رجل المباراة، سواء كان (كريستيانو) رونالدو أو غيره، لا شك أنه من السهل أن يحصل رونالدو على الجائزة، لكن هناك لاعبين مميزين في المغرب”.

وكان رونالدو، الذي سجل هدف الفوز الوحيد للمنتخب البرتغالي توج بجائزة رجل المباراة.

وحول مستوى التحكيم خلال المباراة، قال رينارد “لن أتحدث عن كفاءة التحكيم، لكن شاهدوا واحكموا، هناك خطأ فادح في الهدف، ولنا ركلة جزاء لم تحتسب، لن أتحدث أكثر من ذلك حتى لا نتعرض لعقوبات من الفيفا، وسنحاول تقديم المزيد أمام إسبانيا”.

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