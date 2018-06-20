إنستقرام تستعد لإطلاق منصة IGTV لصناعة مقاطع الفيديو الطويلة

ستقوم إنستقرام بإطلاق منصة جديدة باسم IGTV ضمن تطبيقها الشهير تسمح من خلالها للمستخدمين بصناعة مقاطع فيديو طويلة وتحريرها ضمن التطبيق نفسه في خطوة تسعى من خلالها لعمل منافسة مع يوتيوب.

وتعمل إنستقرام على تغيير سياسة الفيديو على تطبيقها، حيث أنها سترفع من المدى المسموح لمدة الفيديو إلى 60 دقيقة بعد أن كانت تسمح بدقيقة واحدة فقط لكل مقطع، لكن المنصة الجديدة IGTV تستهدف بشكل رئيسي الفيديوهات بين دقيقة واحدة وحتى 10 دقائق.

وبحسب تقرير TechCrunch، فإن الشركة ستتيح الفيديوهات من 15 ثانية وحتى 60 دقيقة وستدعم جودة تصل إلى 4K، وسيتمكن باقي المستخدمين من مشاهدة المقاطع بشاشة كاملة مثلما الحال مع ميزة استكشف ” Discover” في سناب شات، أي أن المستخدم لن يضطر لمشاهدة الفيديو بالحجم الصغير ضمن واجهة التطبيق الأساسي.

وتسعى الشركة من خلال ذلك إلى جذب أنظار صناع المحتوى والمشاهير لنشر أعمالهم كاملة على تطبيقها مثلما الحال مع يوتيوب، وهي خطوة سترفع من أهمية تطبيقها عالمياً بشكل كبير.

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