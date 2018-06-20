شاهد بالصور | جزر بيرو العائمة

على الرغم من أن الآلاف من السياح يتجهون سنويا إلى بيرو لاستكشاف حطام ماتشو بيتشو وبقايا حضارة الأنكا، إلا أن الكثير منهم لا يلتفت إلى أحد الأعاجيب المذهلة في بيرو، وهي جزر بيرو العائمة.

على بعد 5 أميال من شاطئ بحيرة تيتكاكا بجنوب بيرو، يقع العديد من الجزر المذهلة، وعلى عكس الجزر التقليدية، فهي جزر اصطناعية، صممها شعب الأورو، بشكل تقليدي، يختلف عن تلك الجزر الاصطناعية التي بدأت تنتشر في العصر الحالي.

يوضح موقع “ديبارتشرز” المهتم بالسفر أن هناك أرخبيل من الجزر المصطنعة، التي أنشائها شعب الأورو باستخدام حزم قصب نبات التوتورا الجافة التي يمكنها أن تطفو، من خلال ضغط هذه الحشائش بقوة فوق المياه، مشيرا إلى أن هناك 120 جزيرة من الحشائش في بحيرة تيتيكاكا في بيرو.

ويعتمد شعب الأورو على الصيد، لذا تشكل هذه الجزر نقطة معيشة وانطلاق لرحلاتهم للصيد بعيدا عن الأرض.

أحد جماليات هذه الجزر المذهلة، هي في عدم كونها جزر تقليدية، إذ يبدع أهلها في تجميلها وتزيينها، من خلال الأبراج، والقوارب العملاقة المصنوعة من هذه الحشائش والمنازل ذات التصاميم المذهلة، وحتى أحواض السباحة المحفورة بشكل مبدع وسط هذه الجزر.

يوضح الموقع أن هذه الجزر تضم أكثر من 1200 مواطن، الذين يعيشون ويعملون عليها، وفي بعض الأحيان يذهبون إلى مدارس مخصصة على هذه الجزر.

ونتيجة لإقبال بعض السياح إلى الجزر، أصبح جزء من أهاليها يعمل لخدمة هؤلاء الوافدين الجدد من خلال صناعة بعض الهدايا التذكارية المصنوعة من هذه الحشائش.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات