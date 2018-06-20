خصومات مذهلة في “موسم صيف أبوظبي”

يعود موسم صيف أبوظبي الذي تنظّمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع شركائها إلى جمهوره الكبير من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة بنسخة جديدة مليئة بالتجارب والعروض الترويجية الضخمة!. حيث تنطلق اليوم الخميس 21 يونيو خصومات تصل إلى 80% في 18 مركز تسوق. كما سيتمكن الزوار بدءاً من أول يوم في موسم صيف أبوظبي من شراء “بطاقة موسم صيف أبوظبي” والاستماع بخصومات تصل إلى 50%” ل16 موقعاً من معالم الجذب السياحي والجولات السياحية. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عشاق الطعام اليوم الاستفادة من عروض وخصومات “زوماتو” الحصرية للصيف. ويمتد موسم صيف أبوظبي مع هذه العروض المتميزة والفريدة على مدى 59 يوماً حتى يوم السبت الموافق 18 أغسطس، مما سيجعل من أبوظبي الوجهة المفضلة والأولى من قبل جم الجهة المفضلة والمقصد الأول للسياح والزوار والمقيمين هذا الصيف.

وقال سعادة سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “تعد هذه الدورة الأضخم من موسم صيف أبوظبي وذلك حرصاً من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على تلبية وإرضاء ذائقة الجمهور من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، عبر توفير مجموعة ضخمة من العروض الترويجية والتسويقية بخصومات كبيرة لتصبح بالتالي العاصمة أبوظبي المقصد الأول للزوار من داخل وخارج دولة الإمارات. ونتطلع إلى الترحيب بهؤلاء الضيوف طيلة فصل الصيف وندعوهم إلى اختبار المعنى الحقيقي لحسن الضيافة الإماراتية المتعارف عليه. كما أننا على ثقة بأنّ هذا التنوع في عروض وفعاليات موسم صيف أبوظبي هذا العام سيرسخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية ثقافية ترفيهية مستدامة ورائدة على الدوام”.

وسيتمكن الزوار ولأول مرة بدءاً من اليوم استعمال “بطاقة موسم صيف أبوظبي” التي تقدمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع شريكها “راينا للجولات السياحية”، التي تعتبر البطاقة الرسمية للاستمتاع بالصيف هنا، حيث تتضمن البطاقة المدفوعة مسبقاً عروضاً ترويجية حصرية ل16 موقع من معالم الجذب السياحي والجولات السياحية. ويمكن للزوار الاختيار من باقات مختلفة لشراء البطاقة الأنسب. وتتضمن “بطاقة موسم صيف أبوظبي” من 6 باقات ذات فئات متنوعة تتراوح أسعارها ما بين 230 درهم إلى 1100 درهم، مع معدلات توفير تصل إلى 50% على أن يحسب السعر الأقل لباقة الأطفال والسعر الأعلى للكبار. وتبلغ سعر الباقة الأولى 230 إلى 250 درهم وهي صالحة للمشاركة في نشاط واحد مع صلاحية تستمر لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الاستخدام الأول. أمّا الباقة الثانية فيتراوح سعرها ما بين 430 إلى 450 درهم وسيتمكنوا من خلالها من المشاركة بنشاطين ومتاحة على مدى 3 أيام بدءاً من الاستخدام الأول، فيما يبلغ سعر الباقة الثالثة 620 إلى 650 درهم وهي صالحة للقيام ب3 أنشطة على مدى ثلاثة أيام بدءاً من لحظة الاستخدام. والباقة الرابعة من 760 إلى 800 درهم وتخول صاحبها من ممارسة 4 أنشطة على مدى 7 أيام بدءاً من لحظة استخدامها، فيما يتراوح سعر الباقة الخامسة من 900 إلى 950 درهم ويحق لمستخدمها استعمالها على مدى 7 أيام وممارسة 5 أنشطة، أمّا الباقة السادسة فيتراوح سعرها من 1040 إلى 1100 درهم وصالحة للاستخدام على مدى 7 أيام بدءاً من لحظة الاستخدام لممارسة 6 أنشطة. كما سيتاح للزوار فرصة تحقيق توفير يتراوح من 25% إلى 50% لزيارة إحدى المعالم السياحية من المعالم ال16 المشاركة في مدينة أبوظبي ومنطقة العين.

ومن جهته، قال ديباك هيرانانداني المدير التنفيذي لقطاع التسويق في شركة راينا للجولات السياحية: “نحن متحمسون لهذه الشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في إطلاق بطاقة موسم صيف أبوظبي والتي تمتلك الكثير لتقدمه إلى جميع أفراد العائلة في مختلف الفئات العمرية. وتمنح هذه البطاقة للزوار فرصة الاستمتاع بالكثير من التجارب المتميزة مما سيسهم بلا شك في نمو عدد الزوار خلال فصل الصيف. ونحن نتطلع من خلال ما نوفره في موسم صيف أبوظبي إلى استقطاب السياح من الأسواق الرئيسية المستهدفة في آسيا وشبه القارة الهندية ومجلس دول التعاون الخليجي لنضع أبوظبي على رأس قائمة اختياراتهم ومقصدهم الأول للاستمتاع بالإجازة مع عائلاتهم”.

ويقدم “موسم صيف أبوظبي” 2018 عرضين خاصين بجزيرة ياس، حيث يمكن شراء “عرض موسم الصيف العائلي” الذي يتيح للعائلات الإقامة في فندق جزيرة ياس والاستمتاع بفطور مجاني بالإضافة إلى الدخول المجاني للمنتزه الذي يختارونه. يشار إلى أنّ هذا العرض متاح لشخصين كبار وطفل واحد ويشمل الوصول إلى شاطئ ياس. كذلك يقدّم عالم “وارنر براذرز” أبوظبي الذي سيفتح أبوابه في 25 يوليو 2018 عرض “العائلة والأصدقاء” ويتيح الدخول المجاني لفرد واحد من العائلة عند شراء عائلة مكوّنة من أربعة أفراد بطاقة “العائلة والأصدقاء”، أي أنّ العائلات ستدفع ثمن ثلاث بطاقات فقط عن كل أربعة أشخاص.

وستستضيف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بدءاً من هذا الأسبوع فعاليات رائعة لجميع أفراد العائلة وعروض ترفيهية عالمية معروفة، بالإضافة إلى حفلات موسيقية متنوعة وحفلات لمطربين من الهند مشهورين. كما يأتي برنامج “موسم صيف أبوظبي” الذي صمم ليناسب كافة أفراد العائلة بمختلف أعمارهم بالشخصيات المحببة إلى قلوب الجماهير والتي تشارك في عروض شهيرة مثل مسرحية البيت بيت أبونا (22 يونيو) في مسرح شاطئ الراحة، وتجربة نيكلوديون (6-15 أغسطس) من تقديم مجموعة إم بي سي، وفعالية حول العالم (5 يوليو-14 أغسطس) تقديم بوادي مول، وبينك فونغ وسمكة القرش الصغيرة (28-30 يونيو) في دلما مول تقديم “إكسيج إيفنتس”، واتحدوا مع أرض الغد(28 يوليو) فيقاعة دو تقديم “إنفي إيفنتس”، والعروض المباشرة طوال اليوم (26-28 يوليو) في قصر الإمارات، وبريق الهند (16-18 أغسطس) في قاعة دو تقديم “ياك إيفنتس”، وعرض سلاحف النينجا (17-23 أغسطس) دلما مول.

وسيستفيد ضيوف الفنادق من عروض حصرية طيلة مدة موسم الصيف، بالإضافة إلى عروض مميزة على خدمات السبا ومرافق الأطعمة والمشروبات والغرف مع باقات خاصة للأطفال. ويوفر أكثر من 50 فندقاً في الإمارة 67 عرضاً ترويجياً، مع تخفيضات تتراوح من 15% إلى 50%. كما سيحظى الذواقة بعروض مذهلة هذا الصيف في مطاعمهم المفضلة وعند طلبهم الطعام على الإنترنت. وتتعاون دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع “زوماتو” لإطلاق تجربة زوماتو الخاصة بموسم صيف أبوظبي والتي تتضمن أربعة عروض صيفية في أكثر من 200 مطعم مشارك. وتتوفّر عضوية “زوماتو جولد” من خلال باقة العائلة لموسم صيف أبوظبي مع خصم بقيمة 25% على العضوية ويتاح بهذا للأعضاء التمتع بوجبات شهية في أكثر من 200 مطعم في أبوظبي. بالإضافة إلى باقة السياح لموسم صيف أبوظبي- من خلال اشتراك خاص لمدة 15 يوماً للسياح الذين يزورون أبوظبي خلال “موسم صيف أبوظبي”.

للأطفال حصة كبيرة من العروض في موسم الصيف هذا حيث أنّ المطاعم في جميع أنحاء المدينة تقدم باقة زوماتو للأطفال دون سنّ الـ13 بقيمة 15 درهماً، في أكثر من 45 مطعماً مشاركاً من ضمنهم 85 فرع لهذه المطاعم. وتتخلّل “موسم صيف أبوظبي” أسابيع للتذوق يُسلّط الضوء خلالها على أطباق معينة وتتيح للزوار الاستفادة من خصم بنسبة 25% في 25 مطعماً عند تناولهم الطعام في الخارج، وتتضمن هذه اللائحة العناوين التالية: “أسبوع إيطاليا، أسبوع المكسيك اللذيذ، أسبوع الصين الشهي، أسبوع البرغر بالجبن، أسبوع تايلاندا المتألق، أسبوع البيتزا المثالية، وأسبوع لبنان المتنوع”.

بالنسبة إلى المراكز التجارية، يتيح “موسم صيف أبوظبي” 2018 للمتسوقين فرصة الاستفادة من خصومات تصل إلى 80% في 18 من مراكز التسوق المشاركة ومنهم ياس مول، والمركز التجاري العالمي، والجيمي مول، ورمال مول، وشمس بوتيك، ديرفيلدز مول، ودلما مول، وبوابة الشرق مول، والمارينا مول، والوحدة مول، والمشرف مول، والخالدية مول، ومركز مدينة زايد، والراحة مول، ومزيد مول، والعين مول، والهيلي مول، وبوادي مول.

كما يمكن لعشاق التسوق المشاركة في عرض تسوق واربح “اكتشف المفاجأة” الممتد من 29 يونيو حتى 18 أغسطس في أكثر من 10 مراكز تسوق مشاركة في الإمارة. وستطلق دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لعبة في مراكز التسوق المشاركة في المدينة حيث يؤهل المتسوقون عند إنفاقهم 250 د.إ للدخول في سحوبات كبرى والفوز بجوائز فورية والحصول على الفرصة لنيل خصومات لشراء منتجات في المراكز مثل حزم لمناطق الجذب السياحي، والمطاعم، والفعاليات، والأزياء ومنتجات التجميل، والإلكترونيات، وحتى السيارات.

ويشمل العرض مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية والموسيقية. كما يمكن للزوار المشاركة في مسابقة “العجلة الدوارة” التي ستنتقل من مركز تسوق مشارك إلى آخر خلال عطل نهاية الأسبوع. وستتاح للفائزين فرصة “اكتشاف المفاجأة” عبر حائط من الصناديق عند إنفاق ما لا يقل عن 1000 درهم.

وسيكون العرض متاحاً على الإنترنت، إذ يمكن للمتسوقين الذين ينفقون على الأقل 250 درهماً إماراتياً أن يبرزوا فاتورتهم في مركز المعلومات في المراكز التجارية المشاركة ويتبعوا التعليمات حول كيفية المشاركة رقمياً في المسابقة للفوز بقسائم مجانية في المطاعم. وما إن يدخلوا المنصة على الإنترنت، يمكنهم الحصول على جائزتهم أو المحاولة من جديد. وتقتصر المشاركات على مضاعفات 250 درهماً التي تمثل قيمة مشتريات العميل. على سبيل المثال، إذا أنفق 500 درهم، فإنه يحصل على مشاركتين، و750 درهماً إماراتياً، 3 مشاركات. كلما زاد الإنفاق، زادت فرص فوزك بجوائز قيّمة من خلال السحوبات التي ستقام. وفيما يتعرف الجمهور على كيفية ادخال مشاركاته من منصة المعلومات، سيحصل الذين أنفقوا مضاعفات مبلغ 250 درهماً على قسائم لدخول السحب على الجائزة الكبرى للفوز بسيارة.

لمزيد من المعلومات عن الفعاليات المقبلة والعروض الصيفية الخاصة والسحوبات، الرجاء زيارة الموقع: abudhabisummerseason.ae.

المرافق المشاركة في بطاقة موسم صيف أبوظبي:

بطاقة “عالم فيراري أبوظبي” استئجار الجيت سكي في أبوظبي جولة سياحية مع شركة “بيغ باص” ياس ووتروورلد رحلات السفاري الصحراوية مع شروق الشمس في أبوظبي جولة في قوارب “ذا يلو بوتس” من أبوظبي لمدة 60 دقيقة رحلات السفاري الصحراوية في أبوظبي جولة بحرية في قوراب الدهو حول أبوظبي جولة الصقور في أبوظبي رحلة التجديف في قوارب الكاياك بين غابات المانجروف جولة في حلبة ياس مارينا جولة على معالم أبوظبي السياحية متحف اللوفر أبوظبي حديقة الحيوانات بالعين حديقة حيوانات الإمارات متحف الإمارات الوطني للسيارات

المتاجر المشاركة في بطاقة موسم صيف أبوظبي:

فندق شانغريلا في قرية البري فندق ترايدرز في قرية البري جزيرة ياس روتانا راديسون بلو بارك إن سنترو باب القصر منتجع وسبا السيف جنة برج السراب بارك وشاطئ روتانا كابيتال سنتر أرجان من روتانا سنترو كابيتال سنتر دوست ثاني خالدية بالاس ريحان من روتانا بيرل روتانا كابيتال سنتر منتجع وفيلات السعديات روتانا وماريوت داون تاون أبو ظبي ذا هيلي ريحان من روتانا شاطئ الراحة سيتي سيزونز الحمرا منتجع دانات العين حياة كابيتال جيت فندق المفرق نوفيل سيتي سنتر نوفوتيل البستان فندق أوريكس فلل بارك حياة أبوظبي رويال روز ياس فايسروي أبوظبي فندق الديار كابيتال إنتركونتيننتال أبوظبي كورنيش أبوظبي ويسترن مدينة زايد ويسترن غياثي تلال ليوا خالدية بالاس ريحان من روتانا”

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