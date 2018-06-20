السعودية ومصر تودعان كأس العالم .. بعد خسارة “الأخضر” أمام أوروغواي

ودع المنتخبان، السعودي والمصري، كأس العالم 2018، وذلك بعد أن خسرت السعودية بهدف نظيف أمام أوروغواي.

ورغم تطور الأداء مقارنة بمباراة روسيا، إلا أن المنتخب السعودي تلقى الهدف الأول عن طريق لويس سواريز عند الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأوروغواي.

وفي الشوط الثاني، لم يظهر لاعبو الأخضر الرغبة الكافية بتحقيق التعادل ولم يشكلوا خطورة تذكر على مرمى حارس الأوروغواي، لتبقى النتيجة على حالها، وتودع السعودية البطولة.

وبهذه النتيجة، ضمن أوروغواي وروسيا التأهل لدور الـ16 عن المجموعة الأولى، في حين ودعت مصر والسعودية البطولة من الجولة الثانية للدور الأول.

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