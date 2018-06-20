«القتل الرحيم» ينهي حياة إنسانة الغاب الأكبر سناً في العالم

توفيت إنسانة الغاب المعروفة بأنها الأكبر سناً في العالم، بحديقة حيوان في غرب أستراليا، عن عمر يناهز 62 عاماً.

ومن خلال إجراء «القتل الرحيم»، جرى أول أمس إنهاء حياة «بوان»، المعروفة باسم «السيدة العجوز الكبيرة»، في حديقة حيوان بيرث بأستراليا ، بعد تدهور صحتها سريعاً، بسبب تقدمها في السن، ويتضمن تكنيك القتل الرحيم حقن الحيوان بمادة طبية لإيقاف وظائفه الحيوية وإنهاء حياته .

وقالت كبيرة مراقبي حديقة الحيوان، هولي تومسون، أمس، إن “من الصعب دائماً اتخاذ قرار إنهاء الحياة بالنسبة لأي حيوان، ولكنه كان القرار الصائب، والنهاية المحترمة، لعجوز استحقت بالاحترام طوال حياتها”

وتركت أنسانة الغاب الأكبر في العالم 11 من الأبناء، و54 من الأحفاد، المنتشرين في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى، بحسب ما ذكرته حديقة الحيوان ويعتبر «نيارو» ابن حفيدها، هو أحدث أبناء نسلها الذي أطلق في البرية.

وأوضحت حديقة الحيوان أن الجينات الوراثية لبوان مسؤولة عن نحو 10% من التعداد العالمي لهذا النوع من الحيوانات وقد ولدت إنسانة الغاب في إحدى غابات سومطرة بإندونيسيا، عام 1956، ثم ظلت في حديقة حيوان بيرث منذ عام 1968.

واعترفت موسوعة غينيس للارقام القياسية في عام 2016، رسمياً، بأنها الأكبر سناً من نوعها وتكريما لها تم إطلاق سراح بعض من أحفاد «بوان» مرة أخرى في البرية بسومطرة موطنها الأصلي .

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