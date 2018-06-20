ترامب يعتزم توقيع قرار يمنع فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء فصل العائلات المهاجرة أثناء احتجازهم على الحدود.

جاء ذلك في اجتماع لترامب مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، الأربعاء في البيت الأبيض، تم بثه عبر وسائل إعلام.

وقال ترامب: “سأوقع قريبا شيئا يجعل العائلات (المهاجرة) مجتمعة”.

وأضاف: “إذا كنت ضعيفا فسوف يتم اجتياح البلاد من قبل ملايين الأشخاص”، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت وكالة “أسوشييتد برس”، أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستن نيلسن، تقوم بصياغة أمر تنفيذي مرتقب يبقي على الأسر المهاجرة التي تم توقيفها على الحدود “مجتمعة” خلال فترة الاحتجاز، ما يعني عدم فصل الأطفال عن ذويهم.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها، إن هناك نقاشا حول هذا الإجراء قبل إعلانه بشكل رسمي.

والقانون الحالي في الولايات المتحدة ينص على فصل الأطفال المهاجرين عن ذويهم، ولكن السلطات كانت تفضل في السابق عدم احتجاز من يصلون مع عائلاتهم، لتجنب فصل الأطفال عن أهاليهم ما دام لا يمكن سجن الأطفال.

واجتمع ترامب الثلاثاء بأعضاء جمهوريين من مجلس الشيوخ، وخصص الاجتماع للحديث عن مسألة الهجرة، والتداعيات الأخيرة لسياسة فصل الأطفال عن ذويهم.

وتقول وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إن عدد الأطفال الذين تم فصلهم عن ذويهم يصل إلى 2300 طفل.

وقدمت الإدارة الأمريكية مؤخرا مشروع قانون للكونغرس يقضي بفصل الأطفال عن ذويهم ممن يعبرون الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني.

ومن المنتظر أن يتم التصويت على مشروع القانون الخميس في الكونغرس.

والاثنين، كشفت نيلسن أنه في الأشهر الأخيرة، شهدت وزارة الأمن الداخلي زيادة هائلة في عدد الأجانب غير القانونيين الذين يستخدمون الأطفال، ليشكلوا ما سمتها “وحدات عائلية” للدخول إلى الولايات المتحدة.

وكشفت أنه “من أكتوبر 2017 إلى فبراير 2018، كانت هناك زيادة بنسبة 315 في المئة في عدد حالات البالغين الوافدين، إلى جانب قاصرين يتظاهرون بشكل احتيالي على أنهم عائلات للدخول”، على حد تعبيرها.

وشددت المسؤولة الأمريكية أن “أي شخص يقوم بعبور الحدود بشكل غير قانوني، فسيكون تحت طائلة المتابعة القضائية”.

وقالت كيرستين نيلسن، إن “الآباء الذين يعبرون الحدود بشكل غير شرعي هم مجرمون”. مضيفة أن “الدخول غير القانوني هو جريمة بحسب تعريف الكونغرس”.

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