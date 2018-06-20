البحرين تعلن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 114 بالمئة

أظهرت احصائية رسمية اليوم الاربعاء ان تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين في عام 2017 نمت بمعدل 114 بالمئة وذلك وفقا لتقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد).

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خالد الرميحي في تصريح صحفي ان الاستثمارات الأجنبية تساهم في خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو مشيرا الى تنفيذ مجموعة من المبادرات المهمة في النصف الأول من هذا العام للاستفادة من هذا النجاح.

وأوضح الرميحي ان نمو البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في البحرين يعتبر من بين أبرز التطورات في 2018 إذ تمثل ذلك في إطلاق مبادرة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وهو أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار الى إطلاق مبادرة صندوق الصناديق بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تمويل المشروعات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وزيادة أعداد الشركات التي تستفيد من مبادرة البيئة الرقابية التجريبية في مصرف البحرين المركزي بهدف تطوير منتجات وخدمات جديدة.

وشهدت المملكة الإعلان عن مجموعة من المشاريع الكبرى في الشهر الماضي غداة انعقاد مؤتمر (بوابة الخليج) الذي استقطب أكثر من 500 من المستثمرين العالميين وقيادات الأعمال للتعرف على سبل الاستفادة من الفرص المتاحة بفعل ما تمر به منطقة الخليج من تحولات اقتصادية.

وتم خلال مؤتمر بوابة الخليج الإعلان عن صندوق البحرين للطاقة بقيمة مليار دولار أمريكي وهو الصندوق الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية في تزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى أصول الطاقة المحلية.

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