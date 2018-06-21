بالصور.. اليخت الذي غير وجه ميناء أمستردام

يُجري واحد من أكبر اليخوت العصرية في العالم جولة في مدينة أمستردام، حيث طاف ميناء هذه المدينة.

وبحسب موقع “سوبر ياخت تايمز” المهتم باليخوت، فإن ياخت “فورأفر وان”، فاجأ سكان مدينة أمستردام هذا الأسبوع بإجراء جولة في ميناء المدينة وشواطئها، ليعطيها منظرا خلابا، وانسجاما مع شواطئها بشكل مذهل.

وأشار الموقع إلى أن الياخت رسا بجانب المتحف الوطني البحري الشهير في أمستردام، بالإضافة إلى مروره بوسط مدينة أمستردام المعروف بمعالمه البارزة.

وهذا الياخت الذي بدأ بناءه عام 2014، هو تصميم شركة هوراسيو بوزو، وتصميم داخلي لشركة ستوديو ماساري، والذين عملا جنبا إلى جنب لإنجاز هذا الياخت المذهل.

ويجري الياخت جولة حول عدد من المدن الأوروبية، وكان قد وصل مدينة لندن الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يستمر رحلته إلى الشواطئ الشمالية الاسكندنافية هذا الموسم.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات