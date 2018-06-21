تحديث هواوي P20 Pro الجديد يضيف تصوير الفيديو البطيء

تعمل شركة هواوي على طرح تحديث OTA إصدار B131 لهاتف P20 Pro، ويبدو ان الميزة الرئيسية في هذا التحديث هي إضافة وظيفة التصوير البطيء الفائق مع الفيديو.

ومثل ما رأينا مع هاتف جالكسي S9 من سامسونج، سيقوم هاتف P20 Pro الآن برصد الحركة والتسجيل تلقائيًا مع وضع التصوير البطيء الفائق، فقد كان المستخدمون من قبل يضطرون إلى التسجيل يدويًا. والآن مع هذا الاكتشاف التلقائي، ستتمكن من الحصول على الحركة التي تريد التقاطها.

يحتوي التحديث على تغيير آخر وهو خفض زر التكبير والتصغير في تطبيق الكاميرا، مما يسهل الوصول إليه. كما يعتمد التحديث على تصحيح الأمان في يوليو 2018، والذي يحمي جهازك من الملفات المصابة.

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