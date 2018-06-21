آسيوي يعض فتاة عربية في وجهها ويهرب

قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس آسيوي عض فتاة عربية في وجهها أثناء محاولته سرقة حقيبة كانت بيدها في منطقة أبو شغارة، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة محكوميته، كما أمرت بحبس آخر غيابياً 3 أشهر وتغريمه خمسة آلاف درهم لحيازته الهاتف المسروق من المجني عليها مع علمه أنه متحصل من عملية «اعتداء وسرقة».

وقالت المجني عليها إنها كانت متوجهة إلى منزلها بمنطقة أبوشغارة نحو الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وبعد خروجها من مركبتها استوقفها المدان بحجة الاستفسار عن عنوان بقالة، فأجابته ثم اقترب منها وطلب 10 دراهم، ثم تفاجأت به يهم بالاعتداء عليها وقام بعضها في وجهها وضربها بيده فاختل توازنها وسرق حقيبتها التي تحتوي على هاتف متحرك و«عباية» واختفى من المكان.