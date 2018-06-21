السفارة السعودية في لبنان تحذر من شخص مجهول ينتحل شخصية الأمير طلال بن سلطان

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من شخص مجهول يظهر في لقاءات ومناسبات إجتماعية يدّعي كذباً بأنه “الأمير طلال بن سلطان بن عبدالعزيز”.

ونبهت السفارة إلى أن هذا الشخص غير معروف، وليس من أبناء الأمير سلطان بن عبدالعزيز، رحمه الله، دعت السفارة كل من يهمه الأمر إلى عدم التعامل مع هذا الشخص.

وأكدت السفارة أنها بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لمقاضاته وكشف هويته الحقيقية لكشف الغرض من انتحاله لاسم وهمي يضر بالمتعاملين معه.

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