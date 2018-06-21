السفارة السعودية في لبنان تحذر من شخص مجهول ينتحل شخصية الأمير طلال بن سلطان

بواسطة / بتاريخ 2018-06-21 في 9:34 ص /
sabq2-600x55313

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من شخص مجهول يظهر في لقاءات ومناسبات إجتماعية يدّعي كذباً بأنه “الأمير طلال بن سلطان بن عبدالعزيز”.

ونبهت السفارة إلى أن هذا الشخص غير معروف، وليس من أبناء الأمير سلطان بن عبدالعزيز، رحمه الله، دعت السفارة كل من يهمه الأمر إلى عدم التعامل مع هذا الشخص.

وأكدت السفارة أنها بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لمقاضاته وكشف هويته الحقيقية لكشف الغرض من انتحاله لاسم وهمي يضر بالمتعاملين معه.

تغريدات
اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

--
%d مدونون معجبون بهذه: