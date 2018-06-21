“الصحة” تتخذ إجراءات احترازية بعد تفشي مرض الإيبولا في الكونغو الديمقراطية

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً حول تفشي حالات فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى كافة المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والمنشآت الخاصة المرخصة من قبل الوزارة، ويشير التعميم إلى تفشي مرض فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 21 مايو/‏أيار من العام الجاري، وزودت الوزارة كافة المعنيين بالدليل العلمي لفيروس الإيبولا، وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة في حالة الاشتباه أو تشخيص إصابة بفيروس إيبولا، واتخذت إجراءات احترازية لمنع دخول المرض إلى الدولة.

وبدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية وهيئة الطيران المدني بتقديم إرشادات للقادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية لدولة الإمارات، عبر توزيع منشورات توعوية في الطائرات.

وأكدت الدكتورة فاطمة العطار مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية أن هناك تحذيرات من منظمة الصحة العالمية بشأن مرض الإيبولا، حيث وصل عدد الحالات الجديدة في جمهورية الكونغو منذ تاريخ 21 مايو حتى أمس، إلى 62 حالة، وعدد الوفيات وصل إلى 28 حالة، و24 حالة تماثلت للشفاء، و5 من الطاقم الطبي أصيبوا بالمرض وتوفيت حالتان، ومرض فيروس الإيبولا لم يكن له تطعيم، وحاليا هناك تطعيم تجريبي وتم تطعيم 3017 حالة، ولحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع تم اتخاذ الإجراءات وإصدار التعميم لكافة الجهات المعنية لاتباع الإجراءات اللازمة في حالة الاشتباه، وتوزيع منشورات توعوية على الرحلات القادمة من الكونغو سواء في الطائرات أو السفن، لتوعية الجمهور بأعراض المرض وتزويدهم بأرقام التواصل.

وذكرت أن الكونغو بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية استحدثت نظاماً صحياً لمنع انتشار المرض عالمياً، يتضمن فحص حرارة المسافر عند مغادرة أراضيها، وتسجيل بيانات تاريخه المرضي. وعند الاشتباه في أي حالة تُمنع من السفر.

وقالت العطار إن الفريق التقني لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات على مستوى الدولة يضم كافة الجهات المعنية، وفي حال حدوث أي طارئ خارج الدولة أو داخلها ويشكل قلقا محليا أو دوليا، يجتمع الفريق مباشرة ويناقش الوضع وخطورته على الدولة، ويصدر القرارات وينشر التعاميم على مستوى الدولة، وهي منظومة متكاملة، وهناك خطط متكاملة للطوارئ والأزمات لمواجهة المخاطر الصحية العمومية.

وجاء في المنشورات، أنه نظراً لوباء فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، نأمل في كريم تعاونكم الذي سيكون موضع تقدير كبير، فإذا شعرت بأي من الأعراض، كحمى> 38، وصداع شديد، وآلام بالعضلات، والتقيؤ والإسهال، وآلام البطن أونزيف، وذلك خلال 21 يوما من الوصول لدولة الإمارات، يرجى للضرورة الاتصال بالأرقام الهاتفية التالية المتوفرة على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع: أبوظبي 02-4193666 – دبي.0562256769 – 0562253800، والإمارات الشمالية (الشارقة، عجمان، أم القيوين، ورأس الخيمة. الفجيرة)…0502777904، لتوفير الرعاية الفورية وحماية المجتمع من الوباء. وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه توفي أكثر من 11 ألفاً و300 شخص بسبب تفشي الإيبولا في غينيا وليبيريا وسيراليون في غرب إفريقيا خلال الفترة بين عامي 2013و2016.

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