راموس يرد على مارادونا: أنت على بُعد سنوات ضوئية من ميسي!

بواسطة / بتاريخ 2018-06-21 في 9:58 ص /
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لم يستقبل سيرجيو راموس مدافع منتخب إسبانيا وفريق نادي ريال مدريد الإسباني كلمات الأسطورة الأرجنتينية الحية دييجو أرماندو مارادونا بصدر رحب ورد عليه بشكل حاد، وفقاً لموقع سبورت 360.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا رد على هذا الكلام قائلًا “مارادونا كان لاعبًا كبيرًا، ولكن في الأرجنتين يعلمون أنه على بُعد سنوات ضوئية من أفضل لاعب أرجنتيني في التاريخ، الذي هو بالنسبة لي ليونيل ميسي“.

يُذكر أن راموس قد أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط الكروية الأوروبية والعالمية عقب تسببه في إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وهو ما اعتبره البعض فعلًا مقصودًا من جانب مدافع اللوس بلانكوس.

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