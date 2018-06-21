شرطة أبوظبي تدعو إلى تجديد المركبات منتهية الترخيص



دعت شرطة أبوظبي، أصحاب المركبات منتهية الترخيص إلى تجديدها للتأكد من صلاحية استخدامها بإجراء الفحص الفني، من أجل قيادة آمنة تجنب السائقين وقوع حوادث المرور، حفاظاً على سلامة الجميع.

وحذرت من إهمال بعض قائدي المركبات تجديد ترخيصها في الوقت المحدد بتأخيره إلى إشعار أخر، على نحو يتسبب في حدوث خلل فني للمركبة لعدم فحصها وصيانتها، يؤدي إلى حوادث تشكل خطراً على سلامتهم والآخرين.

وأكدت أهمية الفحص الفني لتحديد أعطال المركبة، والطلب من مالكها إصلاحه للحصول على تقرير يفيد صلاحية استخدامها، وتجديدها وفق الشروط والإجراءات المتبعة، لضمان السلامة المرورية، والاستفادة من خدمات الترخيص الإلكترونية من خلال موقع شرطة أبوظبي وتطبيقاتها الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية(سهل ) موضحة أنه يتم إشعار أصحاب المركبات بالتجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء الملكية عبر الرسائل النصية .

وذكرت أن مراكز الفحص الفني في مباني السلامة في أبوظبي، والمصفح، وفلج هزاع بالعين تعمل على مدار 24 ساعة، أما بقية مراكز مباني السلامة في أبوظبي والعين تعمل من 7 صباحاً و لغاية 11 مساء، وفي الظفرة من 7 صباحاً ولغاية 3 مساء، من الأحد إلى الخميس، أما العمل في مراكز أمان لفحص الآليات الثقيلة من 7 صباحاً ولغاية 9 مساء، من الأحد إلى الخميس، في مايكون في مبنى المصفح يوم السبت من 7 صباحاً ولغاية 4 مساءً.

جدير بالذكر أنه تم تفعيل الأنظمة الذكية في إمارة أبوظبي على الطرق في إبريل الماضي لرصد وتحرير المخالفات الذكية للمركبات منتهية الترخيص التي لم يتم تجديدها.

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