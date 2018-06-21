نقل أبوظبي: إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان
بواسطة آراء الإخبارية / بتاريخ 2018-06-21 في 11:28 ص /
عام للموقع - Curated tweets by Araa_Opinion
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