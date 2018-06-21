سائق يتحرش بامرأتين داخل مركبة في دبي.. والسبب غريب!!

أقدم سائق آسيوي على التحرش بامرأتين داخل المركبة، بأن قام بوضع يده على رجلي المجني عليها الأولى (ر.ج)، ووضع يده على مؤخرة المجني عليها الثانية (م.ر)، وفقاً لتحقيقات النيابة العامة بدبي.

وتفصيلاً، قال المتهم في التحقيقات إنه كان يتحدث مع المجني عليها الأولى (ر.ج)، لكي تقوم بوضع حزام الأمان، إلا أنها لم تقم بذلك، حينها قام بوضع يده على رجلها لكي تنتبه مرتين، وأقر أنه قام بوضع يده على مؤخرة المجني عليها الثانية (م.ر.)، لوجود ازدحام وكان يرغب بتنبيهها لكي تنزل من المركبة بسرعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم جناية هتك العرض بالإكراه وقررت إحالته إلى محمكة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الإتهام.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات