طرق دبي تطلق تقنية الاتصال عبر الأجهزة الذكية لدفع الرسوم في مراكزها

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة دفع الرسوم من خلال تقنية الاتصال قريب المدى بواسطة الهواتف والأجهزة الذكية في مراكز إسعاد المتعاملين مؤخرا وذلك بهدف إسعاد المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن خدمات الهيئة.

وأكّد أحمد الكعبي، مدير تنفيذي الإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات بأن الهيئة أضافت قناة الدفع الجديدة تنوّعا في أساليب الدفع وذلك بهدف إسعاد المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات، التي تقدمها الهيئة في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها في عموم إمارة دبي.

وأوضح الكعبي بأن المتعاملين، إذا أرادوا الاستفادة من هذه المبادرة، يتوجب عليهم أولا تنزيل تطبيق (mPOS) من على متجر أبل وجوجل ومن ثم إدخال معلومات البطاقة البنكية المطلوب استخدامها للدفع سواء كانت بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية، وبعد ذلك يمكنه استخدامها لدفع الرسوم والغرامات من خلال تمرير الهاتف الذكي على أجهزة الدفع المتوفرة في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة في مختلف أنحاء إمارة دبي لاستقطاع المبلغ المطلوب تسديده من خلال البطاقة الموجودة في الهاتف الذكي.

وقال الكعبي: “تنسجم هذه المبادرة مع توجهات إمارة دبي لتصبح أذكى مدينة في العالم وذلك حسب الخطة، التي وضعتها الحكومة في هذا الإطار. ونحن، في هيئة الطرق والمواصلات، نحرص كل الحرص على أن نكون سبّاقين في ترجمة المبادرات والخطط الحكومية إلى خدمات ذكية نُسعِدُ من خلالها متعاملينا ونرتقي بمستوى رضاهم عنها.”

وأكّد مدير تنفيذي الإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات حرص الهيئة الدائم على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مختلف المجالات وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

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