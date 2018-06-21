801 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ 97 مليون في البرشاء جنوب الرابعة

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 801 مليون درهم.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 175 مبايعة بقيمة 496 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضى بقيمة 248 مليون درهم و 150 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 248 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 97 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم فى منطقة القوز الرابعه تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم فى منطقة جبل على.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة القوز الرابعه بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة فى جميرا الاولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها18 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وثالثة فى الثنيه الأولى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 305 مليون درهم منها 25 رهونات أراضى بقيمة 256 مليون درهم و 36 رهونات فلل وشقق بقيمة 49 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 161 مليون درهم وأخرى فى منطقة مردف بقيمة 49 مليون درهم.

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