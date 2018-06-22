الطقس اليوم صحو بوجه عام مع انخفاض في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام ومغبراً احياناً، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق الدولة بينما ترتفع على الساحل الشرقي، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً خاصة على البحر، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

وقال المركز في بيان له اليوم إن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية – شمالية غربية من 20 إلى 30 كم / س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحياناً على البحر.

وأوضح المركز أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا ويضطرب أحياناً غربا ..وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:29 والثاني عند الساعة 21:17 والجزر الأول عند الساعة 13:53 والثاني عند الساعة 03:46 .

بينما يكون الموج في خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند 17:13 والثاني عند الساعة 06:47، والجزر الأول عند الساعة 10:56 والثاني عند الساعة 00:14

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