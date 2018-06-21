العين ينقل مواجهة وفاق سطيف العربية إلى كرواتيا

أعلن نادي العين ، عن موعد مباراتيه مع وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال العرب لكرة القدم، بعد اتفاق الناديين، وموافقة الاتحاد العربي، على إقامتهما في كرواتيا، حيث يقيم العين معسكره الخارجي استعداداً للموسم الجديد.

وستكون مباراة الذهاب يوم 31 يوليو/تموز المقبل، ويكون العين في هذه المباراة صاحب الأرض، على أن يكون ضيفاً في لقاء الإياب يوم 4 أغسطس القادم.

وأشار العين إلى أن توقيت إقامة المباراتين سوف يحدد لاحقاً، بالاتفاق بين الناديين والاتحاد العربي للكرة، مع العلم أن المباراتين ضمن دور الـ32 للبطولة.

وتجدر الإشارة إلى أن العين في الموسم المقبل، سوف ينافس في البطولة العربية، إلى جانب المسابقات المحلية، بالإضافة إلى بطولتي دوري أبطال آسيا 2019، وكأس العالم للأندية في أبوظبي 2018، بصفته بطلاً لدوري الخليج العربي الإماراتي للمحترفين.

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