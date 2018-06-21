إريكسن رجل مباراة الدنمارك وأستراليا

فاز الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الأسترالي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات كأس العالم 2018.

وحصل إريكسن على جائزة أفضل لاعب، بعدما أحرز هدف منتخب بلاده الوحيد في اللقاء، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، ليحتل منتخب الدنمارك صدارة المجموعة الثالثة مؤقتًا برصيد 4 نقاط، بينما حصدت أستراليا أولى نقاطها في المونديال.

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