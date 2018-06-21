لربما تكون على دراية بخدمة Wetransfer والتي تُتيح للمستخدم رفع الملفات الكبيرة حتي 2 جيجابايت وارسالها الي الاصدقاء عبر البريد الالكتروني، مع دعمها خيار الارسال المتعدد وكذلك البقاء لفترة زمنية محدودة، الآن جاء البديل وهي خدمة Smash التي تُعدّ أفضل وأفيد بكثير كما سنرى ذلك في السطور القادمة.

وأبرز السمات الرئيسية أن الخدمة لا تتطلب أي تسجيل فضلًا عن مجانية الاستخدام، وهناك ميزة السحب والإفلات للملفات، والأهم من كل ذلك تُعد Smash أول خدمة نقل ملفات في العالم بدون حدود لحجم الملفات، وليس هذا فحسب بل هناك ميزة الإشعار بالتسليم والإشعار عندما يقوم المُستقبِل بتنزيل الملف المُرسل، أيضًا هناك ميزة المعاينة للملفات قبل تنزيلها سواء على أجهزة الحاسوب أو على الهواتف المحمولة.

هل انتهينا؟ طبعًا لا، حيث تدعم Smash أيضًا خيار تخصيص صفحة تنزيل الملفات، وذلك باستخدام شعار وصور ومقاطع فيديو من اختيار المستخدم نفسه، كما وأن الخدمة خالية من أي إعلانات مزعجة.

فيما يخص إمكانية الاستخدام، فبعد سحب الملف ونقله للإرسال، ستظهر واجهة استخدام جديدة، حيث في الجزء الأيمن يتم عرض الملفات المحددة بينما يمكن للمستخدم في الجزء الأيسر إدخال البريد الإلكتروني للمستلمين وإعداد عنوان وإنشاء عنوان URL مخصص أيضًا.

أيضًا يمكن للمستخدم إرسال الملفات عبر رابط، أو Slack بدلاً من البريد الإلكتروني، مع تعديل بعض المعلمات وتعطيل ميزة المعاينة للمُستقبل، وحتى إضافة كلمة مرور للملفات وتغيير تصميم صفحة التنزيل، أخيرًا نقل الملفات كما أشرنا سابقًا متاح بشكل مجاني وكامل، ولكن سيبقى الملف المُرسل صالح لمدة 7 أيام فقط، وللترقية إلى جعل الملف صالح لمدة 365 يوم عليك الاشتراك الشهري بسعر 10$ أو 60$ سنويًا.

تجربة خدمة Smash من هنا.

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