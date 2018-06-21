شاهد بالصور | أبواب المنازل المذهلة في ماديرا

إلى جانب الجمال المذهل الذي يحظى به أرخبيل ماديرا في البرتغال، الواقع بشمال غرب الساحل الإفريقي، إلا أن هذا الأرخبيل يعرف بظاهرة أخرى مذهلة وهو حب ساكنيه على وضع رسومات بديعة على أبواب منازلهم.

يقع هذا الأرخبيل المكون من 4 جزر على المحيط الأطلسي بجنوب غرب البرتغال، ويشتهر بمناخه المعتدل طوال العام، وكذلك جمال منازله وتضاريسه الرائعة.

وتشكل مدينة فونشال عاصمة هذا الأرخبيل، وتشتهر بحدائقها النباتية الجميلة، وعروض النار التي تقام مع بداية العام.

أحد العلامات المميزة هذا الأرخبيل الذي يقيم فيه أكثر من ربع مليون شخص، هو حب ساكنيه للفن، وهو ما يفسر ظاهرة الرسم على أبواب المنازل، فبالنسبة لهم هذه الأبواب هي لوحات فنية ينبغي أن تعكس ذوق أهالي المنزل.

وبحسب موقع “بورد باندا” المهتم بالتصوير، فإن الرسم على الأبواب يحول الأرخبيل إلى ما يشبه معرض فني ورسومات مفتوح، مشيرا إلى أن هذه الرسومات على الأبواب أعطت المدينة حياة نابضة والتقط المصور جويدو جوتيريز، مجموعة من الصور المذهلة لهذه الرسومات على أبواب المنازل في ماديرا.

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