اليابان تتصدر دول العالم في استهلاك الطاقة النووية

تصدرت اليابان دول العالم في 2017 من حيث نسبة الزيادة السنوية المسجلة في استهلاك الطاقة النووية، التي بلغت 64.9% مقارنة بالعام السابق له.

جاء ذلك وفق تقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الصادر عن شركة “بريتش بتروليوم” (بي بي) لعام 2018.

وكشف التقرير عن أن اليابان استهلكت 29.1 تيرا وات ساعة من الطاقة النووية في 2017 ما يمثل حوالي 1.1 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة النووية في العالم.

وبدأت اليابان بإغلاق محطاتها النووية الـ48 بعد زلزال قوي في مارس/آذار 2011 خلف موجات تسونامي؛ ما أضر بأربعة مفاعلات في محطة فوكوشيما.

ومنذ ذلك الحين ، قامت اليابان بإصلاح قواعد السلامة الخاصة بها لإنشاء هيئة تنظيمية جديدة مهمتها التأكد من أن المفاعلات التي تعود إلى الخدمة تمتثل لقيود السلامة الجديدة التي تم استخلاصها من الكارثة.

وظلت جميع المفاعلات معطلة بين عامي 2013 و2015 . وفي أغسطس/آب 2015، تم البدء بإعادة تشغيل مفاعل “سينداي – 1” في مدينة ساتسوماسينداي في مقاطعة كاغوشيما (جنوب غرب)، وبدأت تدريجيا بإعادة تشغيل المفاعلات الأخرى.

وحسب التقرير، حلت باكستان وهولندا بعد اليابان من حيث أكثر الدول التي شهدت زيادة سنوية في استهلاك الطاقة النووية في 2017، بنسبة 39.5% و 35.2% على التوالي.

في المقابل، سجلت تايوان أكبر انخفاض في استهلاك الطاقة النووية بنسبة 28.9% مقارنة بعام 2016، تلتها الأرجنتين بنسبة 25.3%، ثم سويسرا بنسبة 11.2%.

وأوضح التقرير أن غالبية بلدان العالم شهدت زيادة سنوية في متوسط ​​استهلاك الطاقة النووية بنسبة 1.1 في المائة؛ ما يمثل 4.41 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم.

ووفقا للتقرير، كانت الولايات المتحدة أكبر دولة مستهلكة للطاقة النووية في 2017، بنسبة 32.1% من الإجمالي العالمي بمقدار 847.3 تيرا وات ساعة.

واحتلت فرنسا المرتبة الثانية بـ394.4 تيرا وات ساعة، ثم الصين بـ284.3 تيرا وات ساعة.

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