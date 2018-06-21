المحكمة الاتحادية العراقية توافق على إعادة فرز أصوات الانتخابات يدوياً

وافقت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق، على قرار البرلمان بإعادة فرز أصوات الانتخابات التشريعية يدوياً، والتي أُجريت في 12 مايو/أيار، كما أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى، مدحت المحمود، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن “قرار البرلمان لا يخالف الدستور”.

وأثارت الانتخابات جدلاً واسعاً بسبب شكاوى “التلاعب” المزعومة في نظام التصويت الإلكتروني، التي احتل وفق نتائجها، تحالف “سائرون” الذي يتزعمه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، المرتبة الأولى، وأيّد البرلمان قرار إعادة فرز الأصوات، الذي لم يُحدد تاريخه حتى الآن، بعدما شدد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على “ضرورته”.

يذكر أن المخازن التي تحوي صناديق الاقتراع كانت قد تعرضت لحريق، مطلع الشهر الجاري، وهو الأمر الذي خلق جدلا واسعا في الأوساط العراقية عن الأسباب والدوافع التي وقفت خلف هذا الحريق الذي نشب بنفس اليوم الذي يتم تعيين القضاة المرشحين لممارسة صلاحيات المفوضية العليا للانتخابات بالإشراق على عملية إعادة الفرز.

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