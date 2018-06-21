هيئة الصحة بدبي ترد على شكوى والد طفل حول وجود مماطلة في تسفير نجله للعلاج في أمريكا

ردت هيئة الصحة في دبي على شكوى بثها والد طفل في فيديو خاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي أشار فيها إلى وجود مماطلة في إنهاء إجراءات سفر علاج ابنه للخارج شاكياً من عدم حجز مقعد لابنه على درجة رجال الأعمال في رحلته العلاجية إلى أمريكا

وقالت الهيئة أنها توفر مستويات فائقة من العلاج والعناية الطبية في منشآتها الصحية وأنها لاتتواني في إنهاء إجراءات سفر أي مريض للعلاج في الخارج وذلك بناءاً على ضوابط اللائحة المعتمدة في هذا الشأن وتوصية الطبيب المعالج وقرار اللجنة الطبية المسؤولة عن اعتماد السفر .

وأضافت الهيئة أنها تجاوبت مع والد الطفل ورغبته في سفر ابنه للعلاج في أمريكا بالرغم أن علاج الطفل متاح في العديد من دول العالم وفي مجموعة رائدة من المستشفيات البريطانية والألمانية المعتمدة التي تربطها بالهيئة منظومة إلكترونية تكفل توفير الرعاية المتكاملة للمستفيدين من قرار العلاج في الخارج

وأكدت الهيئة أن جميع المسؤولين المختصين لم يقصروا مع والد الطفل ولم يدخروا وسعا في تقديم خدمات تفوق توقعاته وتحقق رضاه وأن والد الطفل أعرب كثيرا عن ارتياحه لإجراءات الهيئة وعن سعادته بحسن التعامل والتجاوب من المختصين وتعاطفهم الشديد معه ، مشيرة إلى أن الهيئة قد صدمت بسبب ما ردده والد الطفل في الفيديو وما بثه من كلام عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة

وأضافت الهيئة أنه فيما يتعلق بشكوى والد الطفل من عدم حجز مقعد على درجة رجال الأعمال لابنه البالغ من العمر سنة ونصف السنة فأننا ننوه أن قانون الطيران التجاري العالمي لا يخول تذكرة للطفل البالغ من العمر أقل من عامين حيث تقوم شركات الطيران بتوفير سرير صغير للأطفال أقل من عامين ، وأكدت الهيئة حرصها واهتمامها البالغ بكل حالة مرضية سواء كانت ستعالج خارج أو داخل الدولة .

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