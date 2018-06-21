الرئيس المصري لكوشنر: حل القضية الفلسطينية سيخلق واقعا جديدا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، دعم بلاده للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وذلك خلال استقباله لوفد أمريكي برئاسة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه، الذي يقود ملف عملية السلام.

وشدد السيسي على أن التسوية يجب أن تكون “طبقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، وتكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين”. وقال السيسي إن “التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية المحورية سيوفر واقعاً جديداً يساعد في تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة”.

وأشار السيسي إلى “الجهود التي تبذلها مصر لإتمام عملية المصالحة الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في غزة، وما تقوم به من إجراءات لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع ومنها فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، فضلاً عن الاتصالات المستمرة التي تجريها مع الأطراف المعنية من أجل الدفع قدماً بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن “كوشنر أكد خلال اللقاء على ما تمثله مصر كركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وما يمكن أن تقوم به استناداً لدورها التاريخي في هذا الإطار”.

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