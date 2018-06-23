سناب شات تصلح مشكلة تصدير الصور والفيديو من النظارة بشكل دائري

بواسطة / بتاريخ 2018-06-23 في 8:26 ص /
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أعلنت سناب شات عن حل أحد المشاكل التي يعاني منها مستخدمين نظارة سناب شات Spectacles والتي تتمثل في عرض الصور والفيديوهات المسجلة عن طريق النظارة خارج التطبيق .

سابقاً كانت الصور والفيديو تظهر بشكل رائع داخل التطبيق او بالاصح في قسم Memories فقط ولكن بعد التحديث الجديد سيتمكن المستخدمين من تصدير الفيديوهات بنسق مربع ومستطيل دون الحاجة للشكل الدائري السابق.

إذا كنت من ملاك نظارة سناب شات فيجب عليك الحصول على أحدث نسخة من التطبيق وبعدها ستظهر لك خيارات التصدير الجديدة بأكثر من شكل حيث بات من السهل حفظ الفيديوهات بشكل مربع او دائري مع خلفية بيضاء او سوداء  ويشمل ذلك الصور ايضاً.

هذه الخطوة المتأخرة بالتأكيد ستسعد المستخدمين الحاليين للنظارة وربما تساهم في جذب مستخدمين جدد لشراء النظارة التي بدء بيع الجيل الثاني منها قبل أسابيع.

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