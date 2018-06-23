زاكيروني يراقب «الخماسي الآسيـوي»

رفض الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، مواصلة الراحة التي كان قد حصل عليها قبل كأس العالم لأيام معدودة، واستأنف العمل في متابعة المنتخبات الـ5 الآسيوية المتأهلة للمونديال، حيث غادر زاكيروني وبعض معاونيه لمتابعة القوى الآسيوية الكبرى عن قرب خلال مشاركتها في المحفل العالمي، وهي السعودية، استراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، إيران.

وتفيد المتابعات أن زاكيروني لم يكتف بمتابعة المباريات من أرض الملعب، لتحليل الأداء والوقوف على نقاط القوة والضعف في أداء كل منتخب، وإنما قام بمشاهدة بعض من تدريبات تلك المنتخبات في الأيام التي تم السماح فيها بحضور الجماهير.

ولا يزال زاكيروني وبعض معاونيه في روسيا لمتابعة المنتخبات عن قرب، ويعود بعدها مباشرة إلى إيطاليا عدة أيام قبل العودة لدبي، للإعداد لمعسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق أول أغسطس المقبل، في النمسا، والذي سيعول عليه جهاز المنتخب ليكون نواة الإعداد والتحضير للتجمعات المقبلة والمباريات الدولية التي سيخوضها الأبيض.

وكان للأداء التكتيكي الذي قدمه بعض المنتخبات في البطولة، والقائم على التأمين الدفاعي، رد فعل إيجابي ومفيد فيما يتعلق بالانتقادات السلبية التي وجهت للجهاز الفني لمنتخبنا، كونه نجح في فرض أداء دفاعي منضبط أوصل المنتخب إلى نهائي كأس الخليج، ويبقى العمل على تصحيح الشق الهجومي خلال التجمعات المقبلة، وزيادة التجانس بين لاعبي الوسط والهجوم لترجمة الفرصة إلى أهداف، وتفيد المتابعات أن الجهاز الفني أبدى إعجابه بأسلوب المنتخب الايسلندي الذي يلعب بتحفظ دفاعي وأداء هجومي خاطف وإيجابي على المرمى، بالإضافة للمنتخب المكسيكي، صاحب الكرة السريعة في الشق الهجومي.

وسيبدأ الأبيض تجمعه المقبل بعدد كبير من اللاعبين المرشحين لدخول التشكيلة، وقد يصل قوام الاستدعاء الأول إلى 30 لاعبا، خاصة في حالة شفاء بعض اللاعبين.

وكان الجهاز الفني قد استقر على ما يقرب من 85% من التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني، وتبقى الـ15% للإصابات أو تراجع مستويات بعض العناصر، أو ظهور عناصر أخرى لبعض المراكز لاسيما في الشق الهجومي للمنتخب.

كما سمح الإيطالي زاكيروني للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي باستدعاء بعض العناصر الدولية المرشحة لدخول تشكيلة المنتخب الوطني الأول مستقبلا، للوقوف على مستوياتها في آسياد جاكارتا أغسطس المقبل.

أما عن الإعداد والتحضير لمعسكرات المنتخب الوطني ومبارياته الودية، فالعمل يجري على قدم وساق في إدارة المنتخبات الوطنية، لمتابعة التحضيرات الخاصة بالمعسكرات الثلاثة، التي سيدخلها الأبيض في تجمعات أغسطس، سبتمبر وأكتوبر في أوروبا، وعلمت «الاتحاد» أن الجهاز الفني، استقر على مواجهة منتخب ترينداد وتوباجو في تجمع سبتمبر ثم منتخب جامايكا، بالإضافة لمنتخب باراجواي وفنزويلا، وكان الجهاز الفني قد اختار منتخب الاكوادور، قبل أن يستقر على مواجهة فنزويلا الذي أبدت موافقة سريعة على مواجهة منتخبنا في معسكره الإسباني، كما ستكون هناك ودية دولية أمام أحد منتخبات كأس العالم الحالي في موسكو، حال تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية، وقد يكون منتخب أيسلندا الذي يقدم أداء مميزا ويمتلك لاعبين أصحاب قدرات فنية جيدة.

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