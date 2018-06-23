شرطة الفجيرة: إغلاق «يوترن الموت» لحماية أهالي البدية

دعا أهالٍ في منطقة البدية إلى ضرورة الإسراع بحلّ مشكلة إحدى فتحات الدوران على شارع الشيخ زايد، وتحديداً مقابل محطة البترول، مؤكدين أنها تسبّبت في وقوع حوادث دهس خطرة وخسائر جسيمة.

ويُلقِّب سكان المنطقة هذه الفتحة بـ «يوترن الموت» إذ راح ضحيتها الكثير من الأطفال والشباب.

وأبلغ «الرؤية» مدير إدارة المرور والترخيص في شرطة الفجيرة العميد علي راشد بن عواش اليماحي، بإغلاق فتحة الدوران في منطقة البدية استجابةً لدعوات الأهالي وبغية خفض الوفيات المرورية الناجمة عنها.

وقال إن إغلاق فتحة الدوران سيسهم بفاعلية في تقليل حوادث الدهس المؤلمة مقابل محطة البترول، مضيفاً أن شرطة الفجيرة تحرص دوماً على ضبط أمن الطرق وضمان سلامة مستخدميها، وترسيخ مبدأ القيادة الآمنة.

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