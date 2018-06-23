اتهام محل مجوهرات مشهور بتقليد العلامة التجارية في أبوظبي

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، دعوى اتهام محل مجوهرات مشهور، ببيع وحيازة قطع ذهبية عليها علامات تجارية مقلدة، علماً أن العلامات التجارية مسجلة ومملوكة للغير. وعرض المحل السلع المقلدة بغرض البيع وترويجها، بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك، وأجلت الدعوى للمرافعة في جلسة يوم 9 أكتوبر/‏‏‏تشرين الأول المقبل.

وأنكر مالك محل المجوهرات قيامه بتقليد أي علامة تجارية، موضحاً أنه يعمل في هذا المجال منذ 50 عاماً، ولديه فروع كثيرة على مستوى الدولة، ولها مصانع وورش للذهب مسجلة بوزارة الاقتصاد.