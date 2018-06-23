جوردي ألبا يُحدد موقفه من الرحيل عن برشلونة

حدث جوردي ألبا، لاعب نادي برشلونة الإسباني، بلغة الحزم والجزم عن مستقبله مع الفريق الكتالوني، حيث علق على الشائعات التي ربطته بالانضمام إلى توتنهام الإنجليزي في الانتقالات الصيفية التي ستفتح أبوابها ابتداءً من 1 يوليو المقبل، مشيراً إلى أنه يرغب في الاستمرار داخل أسوار الكامب نو، وفقاً لموقع سبورت 360.

وقال ألبا في تصريحات صحفية: “بالنسبة لي أتمنى الاستمرار والاعتزال في صفوف برشلونة، ولا أود الخروج أبداً.. ولكن هذا الأمر لا يتوقف على رغبتي فقط، فالمستوى الذي أقدمه في الملعب وقرار الإدارة هو الذي يحدد استمرار اللاعب في الفريق أو رحيله”.

وتابع: “أرى أنني قدمت موسماً جيداً مع برشلونة، وسأحاول الاستمرار على هذا النهج لأحافظ على بقائي في البلاوجرانا.. الأمر مرهون بقرار النادي لكنه يعود إلي أيضاً، لذلك فإنني لا أجد نفسي خارج برشلونة”.

وكانت التقارير الصحفية الأخيرة، قد أشارت إلى أن جوردي ألبا مطلوب في الدوري الإنجليزي، وبالتحديد في توتنهام هوتسبير، حيث يرغب النادي اللندني في تطعيم تركيبته البشرية من أجل المنافسة على الألقاب خلال الموسم المقبل.

يذكر أن عقد جوردي ألبا مع برشلونة ينتهي في عام 2020، ويعد الظهير الأيسر الإسباني أحد أبرز اللاعبين في منظومة الفريق الكتالوني منذ انضمامه للبلاوجرانا عام 2013 قادماً من فالنسيا.

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