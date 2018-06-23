بالصور.. الغابات الضبابية في كولومبيا البريطانية

في إقليم كولومبيا البريطانية، الواقع في أقصى غرب كندا على سواحل المحيط الهادي، تقع منطقة خوتزيماتيين، المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة، ولكن أيضا بغاباتها الضبابية.

توضح المصورة آن ماكينيل، على موقعها الرسمي أن هذه المنطقة تعطي منظرا مذهلا إذا أنها تبدوا نائمة دائما.

تشير المصورة إلى أن خوتزيماتيين تقع في شمال إقليم كولومبيا في كندا، ويشتهر بغاباته الخضراء الممتدة على مسافات واسعة وتتدرج على الجبال في المنطقة، لكن أهم معالم هذه المنطقة هو الضباب الذي يغطي معظم هذه الغابات ليكسوها باللون الأبيض.

تضم المنطقة نهر خوتزيماتيين، الذي يعيش حوله الدببة الرمادية.

تبين المصورة أن المنظر من الخارج يبدو مرعبا، فغابات واسعة تمر من خلالها وفوقها الضباب، موضحة أن الضباب يتصاعد من الماء ويتسرب وسط الغابة وفوقها.

تشير المصورة أنها كانت في طريقها إلى المنطقة لتصوير الدببة، لكنها اكتشفت هذا المنظر المذهل والشكل الضبابي لهذه الغابات، فغيرت فكرتها لالتقاط صور لهذه الغابة بمناظرها الطبيعية.

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