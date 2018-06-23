الطقس اليوم صحو والرياح معتدلة السرعة بوجه عام

حالة الطقس

للفترة من الساعة 08:00 يوم 23 / 06 / 2018 إلى الساعة 08:00 يوم 24 / 06 / 2018

طقس صحو بوجه عام، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط احياناً خاصة على البحر و المناطق المكشوفة مثيرة للغبار أحياناً. وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية من 20 إلى 30 كم / ساعة بوجه عام ، تصل إلى 45 كم/ساعة أحياناً على البحر والمناطق المكشوفة .

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو بوجه عام ومغبر احياناً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط على البحر، وقد تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

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